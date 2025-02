चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के झंडे पर विवाद, पाकिस्तान की नीच हरकत, वीडियो हुआ वायरल तो भड़के फैंस

Champions Trophy Controversy: पाकिस्तान में आयोजित होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार कुछ न कुछ विवाद सामने आ रहे हैं. कभी स्टेडियम को लेकर तो कभी मेजबानी को लेकर बहस देखने को मिली है. अब ताजा विवाद झंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय ध्वज के नहीं होने का एक वीडियो सामने आया. चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले अन्य देशों के झंडे वहां देखे गए, लेकिन भारतीय ध्वज गायब था. इसने सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों को हैरान कर दिया.

कारण का नहीं चल पाया पता

भारतीय ध्वज की अनुपस्थिति के पीछे का सही कारण पता नहीं है. इसका कुछ संबंध इस तथ्य से हो सकता है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है. वह सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाली है. अगर टीम इंडिया सेमीफाइल या फाइनल में भी पहुंचती है तो उसके मुकाबले दुबई में ही होंगे.

कराची में होंगे इन देशों के मैच

कराची स्टेडियम में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड टीमों के मैच होने हैं. इवेंट शुरू होने के कुछ ही दिन पहले मैदान से एक वीडियो सामने आया जहां भाग लेने वाले देशों के झंडे देखे जा सकते थे, जिससे प्रशंसकों को आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा ऐसा क्यों किया गया.

