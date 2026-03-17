कॉन्वे के तूफान में उड़ा दक्षिण अफ्रीका,  न्यूजीलैंड ने प्रोटियाज को बुरी तरह रौंदा, 1-1 की बराबरी पर सीरीज

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में कीवी टीम ने प्रोटियाज को बुरी तरह से हराया.हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 68 रनों से करारी मात दी. मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए. जिसमें सबसे बड़ा योगदान सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे का रहा था. कॉन्वे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 60 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी अलावा टीम के अन्य बल्लेबाज कोई कुछ खास नहीं कर सका और टीम जैसे-तैसे 175 रन बनाने में कामयाब रही. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 107 रनों पर ढेर हो गई. उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप रही और इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया.

कॉन्वे रहे जीत के हीरो

कॉन्वे ने पारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए स्क्वायर क्षेत्र में शानदार चौके-छक्के लगाए और कठिन हालात में टीम को संभाले रखा. टॉम लैथम ने रैंप शॉट खेलते हुए एक छक्का और एक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत मिली और पावरप्ले में टीम ने बिना विकेट खोए 43 रन बना लिए. हालांकि, मिडिल ओवरों में रन बनाना आसान नहीं रहा. लैथम 11 रन बनाकर आउट हो गए. निक केली (12 गेंदों में 21 रन) और मिशेल सैंटनर (14 गेंदों में 20 रन) ने अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. कॉन्वे, जो पारी को संभाले हुए थे, अंत में तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे.

न्यूजीलैंड की शानदार बॉलिंग

आखिरी ओवरों में जोश क्लार्कसन ने तेज तर्रार छोटी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 26 रन बनाकर टीम को मजबूत फिनिश दिया, जिसमें आखिरी ओवर से 24 रन आए. दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी कभी लय में नहीं दिखी. पिच पर उछाल और गति में बदलाव था, जिसका न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया. बेन सियर्स (3/14) और लॉकी फर्ग्यूसन (3/16) ने लगातार विकेट लेते हुए दबाव बनाए रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण अफ्रीका की खराब बैटिंग

दक्षिण अफ्रीका के सभी दस विकेट कैच आउट के रूप में गिरे, जिससे साफ पता चलता है कि बल्लेबाज गेंद को सही टाइमिंग से खेलने में नाकाम रहे. टीम ने 40 रन तक पहुंचते-पहुंचते छह विकेट खो दिए, जिसके बाद उनकी पारी पूरी तरह बिखर गई. जॉर्ज लिंडे ने जरूर 12 गेंदों में 33 रन बनाकर कुछ देर तक मुकाबले में बने रहने की कोशिश की. अपनी इस पारी में उन्होंने तीन चौके और तीन छक्के लगाए, लेकिन फर्ग्यूसन ने उनका विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को खत्म कर दिया.

ऑकलैंड में डिसाइडर

टीम के कप्तान केशव महाराज ने मैच के बाद कहा कि उन्हें लगा था कि ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, लेकिन वे पिच को ठीक से समझ नहीं पाए. उन्होंने कहा, “एक समय तक हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी में हम पीछे रह गए. हमें उम्मीद थी कि ओस का असर दिखेगा, लेकिन पिच और मुश्किल हो गई.”अब सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: न गेल न कोहली, ना कोई बल्लेबाज, एबी डिविलियर्स ने इस प्लेयर को चुना नंबर 1 टी20 खिलाड़ी