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Hindi Newsक्रिकेट59 गेंद पर 107 रन... 8 छक्के और 7 चौके, हारे हुए मैच में चमका 22 साल का बल्लेबाज, IPL में रच दिया इतिहास

59 गेंद पर 107 रन... 8 छक्के और 7 चौके, हारे हुए मैच में चमका 22 साल का बल्लेबाज, IPL में रच दिया इतिहास

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) के 22 साल के युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली ने IPL में इतिहास रच दिया है. कूपर कोनोली ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में तूफानी शतक जड़ते हुए 59 गेंद पर नाबाद 107 रन की पारी खेली. कूपर कोनोली ने 181.36 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 8 छक्के और 7 चौके लगाए. कूपर कोनोली ने भले ही इस मैच में शतक लगाया, लेकिन वह अपनी टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ जीत नहीं दिला पाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 07, 2026, 08:45 AM IST
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59 गेंद पर 107 रन... 8 छक्के और 7 चौके, हारे हुए मैच में चमका 22 साल का बल्लेबाज, IPL में रच दिया इतिहास

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) के 22 साल के युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली ने IPL में इतिहास रच दिया है. कूपर कोनोली ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में तूफानी शतक जड़ते हुए 59 गेंद पर नाबाद 107 रन की पारी खेली. कूपर कोनोली ने 181.36 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 8 छक्के और 7 चौके लगाए. कूपर कोनोली ने भले ही इस मैच में शतक लगाया, लेकिन वह अपनी टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ जीत नहीं दिला पाए.

कूपर कोनोली ने IPL में रच दिया इतिहास

22 साल की उम्र में कूपर कोनोली ने IPL में शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है. कूपर कोनोली IPL में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के विदेशी क्रिकेटर बन गए हैं. कूपर कोनोली ने 22 साल 257 दिन की उम्र में IPL में शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. कूपर कोनोली ने इस मामले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्विंटन डि कॉक ने 23 साल 122 दिन की उम्र में IPL में शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था. क्विंटन डि कॉक इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम तीसरे नंबर पर आता है, जिन्होंने 23 साल 153 दिन की उम्र में IPL में शतक ठोका था.

IPL में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के विदेशी बल्लेबाज

22y 257d - कूपर कोनोली - पंजाब बनाम हैदराबाद (IPL 2026)

23y 122d - क्विंटन डी कॉक - दिल्ली बनाम RCB (IPL 2016)

23y 153d - डेविड वॉर्नर - दिल्ली बनाम KKR (IPL 2010)

पंजाब किंग्स की बुरी किस्मत

कूपर कोनोली के शतक के बावजूद पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच हार गई. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को 33 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को जीत के लिए 236 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना पाई. 

प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम टॉप पर

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर ढकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है. पंजाब किंग्स 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे, RCB 9 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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