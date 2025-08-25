22 साल के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड, शेन वार्न जैसे दिग्गज को कोसों दूर छोड़ा

कंगारू टीम से कमाल की गेंदबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी कूपर कोलोनी ने धारदार गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी खिलाड़ियों पर कहर बरपाया और आधी टीम धराशाई कर दी. इसके साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया.
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में कंगारू टीम ने अफ्रीकी टीम का बुरी तरह से सफाया कर दिया. पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया ने 431 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम में 155 रनों पर ढेर हो गई. कंगारू टीम से कमाल की गेंदबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी कूपर कोलोनी ने धारदार गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी खिलाड़ियों पर कहर बरपाया और आधी टीम धराशाई कर दी. इसके साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया.
नाक बचाने में कामयाब रहे कंगारू
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने कंगारूओं को 2-1 से करारी शिकस्त दे दी.
हालांकि, आखिरी मैच में जो हुआ अफ्रीकी खेमे ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 431 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, उनकी तरफ से ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरून ग्रीन ने शतक जड़ते हुए टीम का स्कोर 450 के करीब पहुंचा दिया. लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद ही किसी ने सोचा होगा. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐतिहासिक गेंदबाजी करते हुए कूपर कोनोली ने महज 6 ओवर में 22 रन देते हुए 5 विकेट झटक दक्षिण अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए और अफ्रीकी टीम 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई.
38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
कूपर ने महज 6 ओवरों में 22 रन देते हुए 6 विकेट लेने का कारनामा किया. इसके साथ ही वे वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र 5 विकेट चटकाने वाले कंगारू खिलाड़ी बन चुके हैं. कूपर ने क्रेग मैकडरमोट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जहां क्रेग मैकडरमोट 22 साल 204 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाया था. वहीं कूपर ने उनसे कम उम्र मे कारनामा कर 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.
शेन वार्न जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ा
कूपर ने इस रिकॉर्ड को बनाते ही ब्रैड हॉग और शेन वार्न जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने महज 22 रन देते हुए 5 विकेट झटके हैं. ये वनडे क्रिकेट में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इससे पहले ब्रैड हॉग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे. साथ ही शेन वार्न इस मामले में तीसरे नंबर पर है. वार्न ने अपने वनडे करियर में 33 रन देते हुए 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. कूपर हॉग और वार्न को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं.
