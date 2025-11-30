Advertisement
trendingNow13024408
Hindi Newsक्रिकेट

90 गेंदों पर 137 रन... SA के नंबर- 7 और 8 ने बढ़ा दी थी धड़कन, सताने लगा था हार का डर, फिर कैसे पलटी बाजी?

India vs South Africa 1st ODI: रांची वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में प्रोटियाज की आधी टीम महज 130 रनों पर पवेलियन लौट गई. जब लगा कि टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी, तब साउथ अफ्रीका ने असली लड़ाई दिखाई और भारतीय फैंस की धड़कनें को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90 गेंदों पर 137 रन... SA के नंबर- 7 और 8 ने बढ़ा दी थी धड़कन, सताने लगा था हार का डर, फिर कैसे पलटी बाजी?

India vs South Africa 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे को भारत ने 17 रनों से जीत लिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में प्रोटियाज की आधी टीम महज 130 रनों पर पवेलियन लौट गई. जब लगा कि टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी, तब साउथ अफ्रीका ने असली लड़ाई दिखाई और भारतीय फैंस की धड़कनें को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया. 

भारत के खिलाफ रांची वनडे में साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यानसेन ने 97 रनों की तेज तर्रार पार्टनरशिप पर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई. जब दोनों खेल रहे थे तब केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम के चेहरे पर टेंशन साफतौर से जाहिर हो रही थी. हालांकि, स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने दोनों को एक ही ओवर में जाल में फंसाकर भारत को राहत की सांस दिलाई.

कुलदीप ने एक ओवर में पलटा मैच 

मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यानसेन तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे. हर ओवर में चौकों-छक्कों की बरसात हो रही थी. टीम इंडिया को एक विकेट की तलाश थी और कुलदीप यादव ने ये काम किया. 34वें ओवर की पहली गेंद पर चाइनामैन स्पिनर ने पहले मार्को यानसेन को जाल में फंसाया और फिर तीसरी गेंद पर ब्रीट्जके को भी पवेलियन भेजकर साउथ अफ्रीका को एक ओवर में डबल झटका दिया. हालांकि, इसके बाद भी मैच में रोमांच कायम रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉर्बिन बॉश ने उड़ाए होश

7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे मार्को यानसेन 39 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद यानी नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश ने भी टीम इंडिया के होश उड़ा दिए. उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखी और ऐसा लगा कि भारत के जबड़े से जीत छीन लेंगे. आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉश 51 गेंदों पर 67 रनों की दिल जीतने वाली पारी खेलकर आउट हुए. टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर मे खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: ODI में महाशतक के बाद क्या अब टेस्ट में वापसी करने वाले हैं विराट कोहली? मैच के बाद बोल दी दिल की बात

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

IND vs SA ODI

Trending news

क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट