90 गेंदों पर 137 रन... SA के नंबर- 7 और 8 ने बढ़ा दी थी धड़कन, सताने लगा था हार का डर, फिर कैसे पलटी बाजी?

India vs South Africa 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे को भारत ने 17 रनों से जीत लिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में प्रोटियाज की आधी टीम महज 130 रनों पर पवेलियन लौट गई. जब लगा कि टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी, तब साउथ अफ्रीका ने असली लड़ाई दिखाई और भारतीय फैंस की धड़कनें को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया.

भारत के खिलाफ रांची वनडे में साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यानसेन ने 97 रनों की तेज तर्रार पार्टनरशिप पर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई. जब दोनों खेल रहे थे तब केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम के चेहरे पर टेंशन साफतौर से जाहिर हो रही थी. हालांकि, स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने दोनों को एक ही ओवर में जाल में फंसाकर भारत को राहत की सांस दिलाई.

कुलदीप ने एक ओवर में पलटा मैच

मैथ्यू ब्रीट्जके और मार्को यानसेन तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे. हर ओवर में चौकों-छक्कों की बरसात हो रही थी. टीम इंडिया को एक विकेट की तलाश थी और कुलदीप यादव ने ये काम किया. 34वें ओवर की पहली गेंद पर चाइनामैन स्पिनर ने पहले मार्को यानसेन को जाल में फंसाया और फिर तीसरी गेंद पर ब्रीट्जके को भी पवेलियन भेजकर साउथ अफ्रीका को एक ओवर में डबल झटका दिया. हालांकि, इसके बाद भी मैच में रोमांच कायम रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉर्बिन बॉश ने उड़ाए होश

7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे मार्को यानसेन 39 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद यानी नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश ने भी टीम इंडिया के होश उड़ा दिए. उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखी और ऐसा लगा कि भारत के जबड़े से जीत छीन लेंगे. आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉश 51 गेंदों पर 67 रनों की दिल जीतने वाली पारी खेलकर आउट हुए. टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर मे खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: ODI में महाशतक के बाद क्या अब टेस्ट में वापसी करने वाले हैं विराट कोहली? मैच के बाद बोल दी दिल की बात