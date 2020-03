'जनता कर्फ्यू' पर आया सचिन का बयान, सहवाग हुए नि:शब्द, जानें किस खिलाड़ी ने क्या कहा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए पूरा देश साथ उतर आया है. रविवार को जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) के दौरान इसका सबूत दिखा. इस दिन देशभर की सड़कें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खाली रहीं. शाम पांच बजते ही देशभर के लोगों ने कोरोना फाइटर्स के सम्मान में ताली, थाली और घंटी बजाईं. खिलाड़ियों ने भी जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग दिया और शाम को तालियां बजाकर उन लोगों का धन्यवाद दिया, जो जोखिम के बावजूद अपने काम में जुटे हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को जनता कर्फ्यू के लिए अपील की थी. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, शिखर धवन, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर समेत तमाम क्रिकेटरों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया और इसके समर्थन में सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए



सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने लिखा, आज देश ने घर में रहकर भी अपनी एकजुटता दिखा दी. आज जब हम अपने-अपने घरों में हैं, तब बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया. आज जिस तरह से अनुशासन और प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसे आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है.



Today India came together even while staying in our homes.

While we are at home there are many who are selflessly performing their duties.

Thank you to each one of you for putting us before yourself.

The discipline & commitment we showed today needs to continue.#JantaCurfew pic.twitter.com/Cda4z9L4R7

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 22, 2020