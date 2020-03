पाकिस्तानी मूल के इस क्रिकेटर ने दी कोरोना वायरस को लेकर सलाह, जानिए क्या कहा

मेलबर्न: पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) को गंभीरता से लें और बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें. ख्वाजा ने कहा कि सभी को सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बार में भी सोचना होगा.

ख्वाजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कोरोनावायरस के कारण मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे लेकर एकतरफा रवैया रखें. एक समाज के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बूढ़े लोगों के बारे में सोचें साथ ही सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है इस बारे में सोचें। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए."

Just because the mortality rates for Covid-19 for many isn't high, doesn't mean you should have a blasé attitude. It's our responsibility as a society to think about the elderly and the social and economical cost this will have on so many lives. We all need to do our part.

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) March 20, 2020