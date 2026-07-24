भारत की धरती पर ऐतिहासिक एशेज टेस्ट करवाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, अब BCCI और ECB के पाले में गेंद

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक एशेज टेस्ट मैच का आयोजन भारत में करवाना चाहता है और अब गेंद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के पाले में है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि वह भारत में एशेज़ टेस्ट की मेजबानी करने पर विचार करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की निकट भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं है, लेकिन यह 'कुछ क्षेत्रों में और अधिक कंटेंट लाने' का एक अवसर होगा.
एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज है, जो हर दो साल में खेली जाती है, जिसमें दोनों टीमें बारी-बारी से पांच मैचों की सीरीज की मेजबानी करती हैं. एशेज टेस्ट की मेजबानी कभी भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं की गई है. ऐसा करने के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मंजूरी की आवश्यकता होगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि बोर्ड ऐतिहासिक 150वीं सालगिरह वाले एशेज टेस्ट को भारत में आयोजित करने की संभावना पर विचार करने के लिए तैयार है.
इससे पता चलता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय बाजार की अहमियत कितनी है. ऐतिहासिक एशेज राइवलरी के 150 साल पूरे होने के मौके पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगले साल मार्च में एक वन-ऑफ टेस्ट खेलने वाले हैं. हालांकि अभी इस मैच को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन टॉड ग्रीनबर्ग ने माना कि भविष्य में इसे भारत में आयोजित करने के विचार पर सोचा जा सकता है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारत में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है. इस दिसंबर में बिग बैश लीग का एक मैच चेन्नई में आयोजित होगा, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा. यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भारतीय फैंस के करीब लाने की दिशा में एक और कदम है.
भारत क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा फैन बेस है और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच एक बड़े मुकाबले की मेजबानी करने से बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और नए कमर्शियल मौके भी बनेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस विचार को खारिज नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दोनों के साथ उसके मजबूत संबंध हैं.
टॉड ग्रीनबर्ग ने BBC के 'स्टम्पड' पॉडकास्ट में कहा, 'हमें सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार रहना होगा. ECB और BCCI के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं और जाहिर है, भारत में कुछ क्षेत्रों में ज्यादा कंटेंट लाने के मौके हैं. हम अभी ऐसी कोई योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस पर विचार जरूर किया जा सकता है.' हाल के वर्षों में ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी पर भारत का असर लगातार बढ़ा है. उदाहरण के लिए, ECB को हाल ही में भारत के खिलाफ आयोजित आठ व्हाइट-बॉल इंटरनेशनल मैचों से काफी मुनाफा होने की उम्मीद है, भले ही इंग्लैंड ने उनमें से छह मैच जीते हों. उम्मीद है कि इससे होने वाली कमाई अगले साल मेंस और विमेंस की एशेज सीरीज आयोजित करने से बोर्ड को होने वाली कमाई से ज्यादा होगी.
इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार होने के बावजूद, टॉड ग्रीनबर्ग ने माना कि भारत में पांच दिन का एशेज टेस्ट आयोजित करना आसान नहीं होगा. भारतीय कैलेंडर पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से भरा हुआ है. IPL के अगले साल सामान्य समय से पहले शुरू होने की उम्मीद है ताकि मई के आखिर में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचा जा सके. इसलिए, किसी और बड़े इवेंट के लिए सही समय निकालना एक बड़ी चुनौती होगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट अभी भी बहुत मजबूत है, और शायद दुनिया के बाकी हिस्सों के ट्रेंड के उलट चल रहा है. इसलिए हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम इसे और बढ़ाएं और मजबूत करें. ग्लोबल क्रिकेट में हम सभी के लिए चुनौती यह है कि शेड्यूल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, और अगर हम सच में वह कंटेंट बनाना चाहते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, तो हमें शायद एक या दो महीने और चाहिए होंगे.'