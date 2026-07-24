भारत की धरती पर ऐतिहासिक एशेज टेस्ट करवाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, अब BCCI और ECB के पाले में गेंद

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार होने के बावजूद, टॉड ग्रीनबर्ग ने माना कि भारत में पांच दिन का एशेज टेस्ट आयोजित करना आसान नहीं होगा. भारतीय कैलेंडर पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से भरा हुआ है. IPL के अगले साल सामान्य समय से पहले शुरू होने की उम्मीद है ताकि मई के आखिर में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचा जा सके. इसलिए, किसी और बड़े इवेंट के लिए सही समय निकालना एक बड़ी चुनौती होगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट अभी भी बहुत मजबूत है, और शायद दुनिया के बाकी हिस्सों के ट्रेंड के उलट चल रहा है. इसलिए हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम इसे और बढ़ाएं और मजबूत करें. ग्लोबल क्रिकेट में हम सभी के लिए चुनौती यह है कि शेड्यूल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, और अगर हम सच में वह कंटेंट बनाना चाहते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, तो हमें शायद एक या दो महीने और चाहिए होंगे.'