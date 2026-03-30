MI vs KKR: कप्तान रहाणे का तंज... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आ गया जवाब, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कैमरन ग्रीन

IPL 2026: मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में केकेआर की टीम ने 220 रन बोर्ड पर लगाए तो जीत की उम्मीद लगी. लेकिन रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन ने धुआंधार बल्लेबाजी की तो उम्मीदें पानी की तरह बहने लगी. गेंदबाजी से टीम की लुटिया डूब गई. आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी नहीं की तो सोशल मीडिया पर बस छिड़ गई. जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से सवाल हुआ तो उन्होंने डंके की चोट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर तंज कस दिया. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसका जवाब दे दिया है.

कप्तान रहाणे ने यूं फोड़ा हार का ठीकरा

कप्तान रहाणे ने हार का ठीकरा अनुभवहीन गेंदबाजी यूनिट और वानखेड़े पिच के असली मिजाज पर फोड़ दिया. इसी पिच पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में 500 रन बन गए थे. केकेआर इंजरी कंसर्न से पहले ही जूझ रही है. रहाणे ने माना कि गेंदबाज के तौर पर ग्रीन की गैर-मौजूदगी से टीम का संतुलन बिगड़ गया है. मैच के बाद बातचीत के दौरान रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब उम्मीद है कि ग्रीन जल्द ही गेंदबाज़ी शुरू करेंगे, तो टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होगा.'

रहाणे ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर कसा था तंज

रहाणे से जब सवाल किया गया कि कैमरन ग्रीन आखिर बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर तंज कसते हुए कहा, 'ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए. अभी हमें टीम का संतुलन देखना होगा और यह देखना होगा कि हमारे लिए कौन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है. बल्लेबाजी के लिहाज से, जैसा कि मैंने कहा, हमने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाज़ी में सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. इसलिए, उम्मीद है कि ग्रीन जल्द ही गेंदबाज़ी शुरू करेंगे, तब हम देख पाएंगे कि टीम का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा या नहीं.'

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताई वजह

FOX Sports के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कैमरन को पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाजी से दूर रहना होगा. कैमरन अभी भारत में अपनी गेंदबाज़ी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वे लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें. KKR को इस बारे में बता दिया गया है और उन्हें इसकी पूरी जानकारी है.'