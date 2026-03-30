IPL 2026 के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा खेला! ग्रीन के बाद अब ये खिलाड़ी नहीं करेगा गेंदबाजी, मचा बवाल

आईपीएल 2026 का आगाज तो हो चुका है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कुछ फैसले के कारण टीमों को भारी नुकसान हो रहा है. रविवार (29 मार्च) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी नहीं की. मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए. उनके इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कैमरून ग्रीन को फिलहाल गेंदबाजी करने से मना किया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगने वाला है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑलराउंडर कूपर कॉनोली से कहा है कि जब तक वह पीठ की समस्या से उबर नहीं जाते, तब तक वह अप्रैल के अंत तक एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलें. इसका मतलब है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कॉनोली को आईपीएल 2026 में गेंदबाजी नहीं करने का आदेश दिया है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल में किया खेला

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ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, कूपर कॉनॉली आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वो प्लेइंग इलेवन में साथी खिलाड़ी जोश इंग्लिस की जगह ले सकते हैं. बल्ले से खराब प्रदर्शन के बावजूद वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम की सलाह पर, पीठ की समस्या के कारण वे आईपीएल के शुरुआती दौर में अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी नहीं करेंगे और अप्रैल के अंत तक एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे.

बता दें कि पिछले बार की उपविजेता पंजाब किंग्स 31 मार्च को न्यू चंडीगढ़ में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से आईपीएल 2026 के सफर की शुरुआत करेगी.

कैमरून ग्रीन ने भी दिया धोखा!

कूपर कॉनॉली इकलौते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं हैं, जिनकी वजह से आईपीएल 2026 में टीमें मुसीबत में फंस गई है. ऑक्शन में 25.20 करोड़ की भारी रकम लेने वाले कैमरून ग्रीन भी फिलहाल सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. रहाणे के बयान के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये साफ किया कि उसने केकेआर को इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि ग्रीन 10-12 दिन गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. इन दोनों खिलाड़ियों को ऑलराउंड काबिलियत को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने खरीदा था, लेकिन अब दोनों का इस्तेमाल सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर करना पड़ेगा.

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