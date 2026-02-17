ऑस्ट्रेलिया का मास्टरस्ट्रोक... IPL के साथ-साथ अब BBL भी भारत में होगा? इस शहर में हो सकता है ओपनिंग मैच

Advertisement
Big Bash League In India: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. अब आईपीएल के साथ-साथ बिग बैश लीग का रोमांच भी भारत में देखने को मिल सकता है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) 2026-27 बिग बैश लीग (बीबीएल) का पहला मैच भारत में आयोजित करने पर विचार कर रहा है. 

Last Updated: Feb 17, 2026, 04:35 PM IST
Big Bash League In India: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. अब आईपीएल के साथ-साथ बिग बैश लीग का रोमांच भी भारत में देखने को मिल सकता है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) 2026-27 बिग बैश लीग (बीबीएल) का पहला मैच भारत में आयोजित करने पर विचार कर रहा है. एसईएन क्रिकेट के अनुसार, सीए के दो वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में चेन्नई में मैच आयोजित करने की संभावना का पता लगाने के लिए भारत गए थे.

एसईएन क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारतीय बाजार को आकर्षित करने के लिए बिग बैश लीग के अगले सीजन की शुरुआत चेन्नई में करने पर विचार कर रहा है. बता दें कि BBL 2025-26 सीजन के फाइनल में पर्थ स्कोरचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब पर कब्जा किया था. पर्थ स्कोरचर्स दुनिया की T20 लीग की सबसे सफल टीम है.

ये ब्रेकिंग न्यूज है, अधिक जानकारी के लिए बने रहें

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

