ऑस्ट्रेलिया में होगा IPL? रिपोर्ट से मची खलबली, BCCI को मिला जबरस्त ऑफर

रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों बोर्ड्स के बीच इसे लेकर निजी तौर पर बातचीत चल रही है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड चेन्नई में होने वाले BBL ओपनिंग मैच को हर साल का एक रेगुलर इवेंट बनाने पर भी विचार कर रहा है. हालांकि, अभी तक BCCI या CA ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. चेन्नई में होने वाला BBL मैच भारत में एक हफ्ते तक चलने वाले "G'Day Namaste" फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगा. इस फेस्टिवल के जरिए ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक, व्यापारिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों को भारत में पेश किया जाएगा.