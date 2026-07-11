ऑस्ट्रेलिया में होगा IPL? रिपोर्ट से मची खलबली, BCCI को मिला जबरस्त ऑफर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील की रिपोर्ट से खलबली मची हुई है. ऑस्ट्रेलिया आईपीएल की मेजबानी भी कर सकता है. खबर है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इसके लिए एक खुला निमंत्रण दिया है. यह बड़ी खबर भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स सहयोग रोडमैप का हिस्सा है. इसके तहत इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में बिग बैश लीग (BBL) का ओपनिंग मैच खेला जाएगा.
चेन्नई में ये ओपनिंग मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच होगा. इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत में किसी विदेशी टी20 फ्रेंचाइजी लीग का मैच खेला जाएगा. हालांकि, इससे पहले यूएई और साउथ अफ्रीका में आईपीएल खेला जा चुका है, लेकिन ये ओवरसीज में नहीं आता है. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब आपसी समझौते के तहत आईपीएल मैचों को अपने देश में कराने की कोशिश में जुटा है.
रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों बोर्ड्स के बीच इसे लेकर निजी तौर पर बातचीत चल रही है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड चेन्नई में होने वाले BBL ओपनिंग मैच को हर साल का एक रेगुलर इवेंट बनाने पर भी विचार कर रहा है. हालांकि, अभी तक BCCI या CA ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. चेन्नई में होने वाला BBL मैच भारत में एक हफ्ते तक चलने वाले "G'Day Namaste" फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगा. इस फेस्टिवल के जरिए ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक, व्यापारिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों को भारत में पेश किया जाएगा.
ये भी पढे़ं...
इस ऐतिहासिक रोडमैप की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में की. इस इवेंट में विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा एलन, पूर्व कप्तान स्टीव वॉ और लिसा स्थालेकर जैसी खेल जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. इस पहल का मकसद स्पोर्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपसी सहयोग को बढ़ाना है.