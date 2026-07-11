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ऑस्ट्रेलिया में होगा IPL? रिपोर्ट से मची खलबली, BCCI को मिला जबरस्त ऑफर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील की रिपोर्ट से खलबली मची हुई है. ऑस्ट्रेलिया आईपीएल की मेजबानी भी कर सकता है. खबर है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इसके लिए एक खुला निमंत्रण दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:30 PM IST
ऑस्ट्रेलिया में होगा IPL? रिपोर्ट से मची खलबली, BCCI को मिला जबरस्त ऑफर
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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