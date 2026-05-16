क्रिकेट बैट्स की 'कैपिटल' कहलाता है भारत का ये शहर...सचिन-विराट रहे मुरीद, विदेशों से आते हैं भर-भर के ऑर्डर

Cricket Bat Capital of India: क्रिकेट भारत में खेला और देखा जाने वाला नंबर 1 स्पोर्ट्स है, जिसका क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के चाहने वाले हैं. खासकर T20 और T10 के आने के बाद क्रिकेट की लोकप्रियता में तगड़ा इजाफा हुआ है. क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के चलते क्रिकेट बैट्स की खपत भी बढ़ी है. क्या आप जानते हैं कि जिन बल्लों से आपके चहेते क्रिकेटर मैदान पर तबाही मचाते हैं, वो आखिर बनते कहां हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आज दुनिया के मैदानों पर इस्तेमाल होने वाले हर 10 में से 7 बैट अकेले भारत में तैयार होते हैं.

भारत में भी जब बात ब्रांडेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और दिग्गजों के पसंदीदा बल्लों की आती है, तो एक ही नाम जुबान पर आता है. ये नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला. मेरठ को भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की 'क्रिकेट बैट कैपिटल' (बैट्स की राजधानी) कहा जाए तो कोई गुस्ताखी नहीं होगी.

दरअसल, मेरठ में तैयार होने वाले खेल के सामान और क्रिकेट बैट्स की डिमांड देश में ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी है. मेरठ की कंपनियों के बल्ले भारतीय क्रिकेटरों की पसंदीदा लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहे हैं. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और सूर्यकुमार यादव जैसे भारतीय सूरमाओं से लेकर ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग जैसे विदेशी दिग्गज भी मेरठ के बने बल्लों से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके हैं.

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मेरठ क्यों है दुनिया का नंबर-1 'बैट हब'?

20वीं सदी की शुरुआत से ही मेरठ में बैट बनाने का काम चल रहा है. यहां के कारीगरों की पीढ़ियों के पास लकड़ी को तराशने, उसे सही प्रेशर देकर दबाने (Pressing) और परफेक्ट बैलेंस देने का ऐसा हुनर है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता. यही वजह है कि मेरठ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर का नंबर 1 बैट हब कहलाता है.

मेरठ की फैक्ट्रियां सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सितारों के लिए ही नहीं, बल्कि गली-मोहल्ले से शुरुआत करने वाले छोटे बच्चों के लिए भी एंट्री-लेवल के सस्ते और टिकाऊ बैट बनाती हैं. यहां पहले हाथ की कारीगरी से बैट का बैलेंस सेट किया जाता है, फिर आधुनिक मशीनों से फिनिशिंग दी जाती है, ताकि बल्ला ICC के पैमानों पर खरा उतरे.

मेरठ के टॉप ब्रांड्स

SS (सरीन स्पोर्ट्स): यह ब्रांड सहवाग, लक्ष्मण और सचिन के बल्ले बना चुका है. आज के दौर में ऋषभ पंत, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव इसके मुख्य मुरीद हैं.

SG (सैंसपेरिल्स ग्रीनलैंड्स): सुनील गावस्कर से लेकर राहुल द्रविड़ जैसे 'द वॉल' कहे जाने वाले खिलाड़ियों ने इस ब्रांड पर भरोसा जताया है.

BDM और BAS Vampire: एमएस धोनी के लंबे-लंबे छक्के और विराट कोहली की शुरुआती दिनों की क्लासिक कवर ड्राइव इन्हीं ब्रांड्स के बल्लों से निकली है.

मेरठ में खासकर 2 तरह की लकड़ी के बल्ले तैयार होते हैं

मेरठ के मशहूर बैट एक्सपर्ट अनुज कुमार सिंघल के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के तहत ही यहां बल्ले तैयार किए जाते हैं. मेरठ के कारखानों में दो तरह की मुख्य लकड़ियों से बल्ले तैयार किए जाते हैं, जो खेल के स्तर को तय करती हैं.

1. इंग्लिश विलो (English Willow): यह लकड़ी खासकर ब्रिटेन (UK) से मंगवाई जाती है, जो बेहद हल्की होती है और इसका पंच यानी स्ट्रोक बहुत शानदार होता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी (भारतीय और विदेशी) इसी लकड़ी के बैट से खेलना पसंद करते हैं, ताकि बड़े छक्के आसानी से लग सकें. इसी लकड़ी से बने बल्लों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है.

2. कश्मीर विलो (Kashmir Willow): यह लकड़ी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों से मेरठ आती है. यह लकड़ी थोड़ी भारी और बेहद टिकाऊ (मजबूत) होती है. घरेलू क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए यह सबसे किफायती और बेहतरीन विकल्प मानी जाती है. ये इंग्लिश विलो के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं.

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