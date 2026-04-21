स्ट्राइक लेने से पहले ही OUT हो जाता है बल्लेबाज...क्रिकेट का ये 'अजीब' नियम दिमाग घुमा देगा....दिग्गज क्रिकेटर बन चुका है शिकार

Cricket Bizarre Rule: क्रिकेट में हार-जीत तो चलती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई बल्लेबाज बिना गेंद खेले, बिना रन आउट हुए और बिना क्रीज पर पहुंचे ही आउट हो गया हो? जी हां, क्रिकेट के नियमों की किताब में एक ऐसा 'अजीब' रूल है, जिसे जानकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा. यह नियम इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक बल्लेबाज को सीधा पवेलियन भेज देती है.

यह रूल टाइम आउट (Timed Out) है. जिसके मुताबिक जब कोई विकेट गिरता है या बल्लेबाज रिटायर होता है, तो अगले बल्लेबाज को एक निश्चित समय के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए. जो भी बल्लेबाज ऐसा करने से चूक जाता है या जानबूझकर तय वक्त पर क्रीज पर नहीं पहुंचता, तो अंपायर उसे आउट करार दे सकते हैं.

आईसीसी (ICC) के नियमों के मुताबिक टाइम आउट (Timed Out) रूल के तहत बल्लेबाज के पास 3 मिनट का समय होता है. अगर बल्लेबाज इस समय सीमा को पार कर जाता है और विपक्षी टीम का कप्तान अपील करता है, तो अंपायर उसे आउट करार दे देते हैं.

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एंजेलो मैथ्यूज इकलौते शिकार

इस नियम का जिक्र जब भी होगा, तो श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज का नाम जरूर आएगा. 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान मैथ्यूज इस नियम का शिकार होने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने थे.

आखिर मैथ्यूज के साथ क्या हुआ था?

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर मैथ्यूज के साथ यह हुआ था कि वह क्रीज पर तो पहुंच गए थे, लेकिन उनके हेलमेट का स्ट्रैप (फीता) टूट गया था. नया हेलमेट मंगाने के चक्कर में 2 मिनट से ज्यादा का समय बीत गया और बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन ने टाइम आउट की अपील कर दी. अंपायर ने नियमों के तहत मैथ्यूज को आउट करार दिया. इससे मैथ्यूज नाखुश थे. उस वक्त इसे लेकर खूब बवाल मचा था.

क्यों बनाया गया यह नियम?

अब सवाल यह है कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया? तो जान लीजिए कि क्रिकेट में समय की बहुत अहमियत होती है, खासकर वनडे और टी20 में, जहां मैच को तय समय पर खत्म करना बेहद जरूरी होता है. बल्लेबाज जानबूझकर समय बर्बाद न करें और खेल की गति बनी रहे, इसलिए एमसीसी (MCC) ने 'टाइम आउट' का नियम बनाया है.

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