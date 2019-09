जम्मू कश्मीर से वडोदरा शिफ्ट होगा क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप: इरफान पठान

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाए जाने के बाद वहां की क्रिकेट टीम (J&K team) की प्रैक्टिस भी प्रभावित हुई है. जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कोच और मेंटर इरफान पठान ने बताया कि टीम के अभ्यास के लिए दूसरा विकल्प तलाश लिया गया है. अब वहां के क्रिकेटर जम्मू कश्मीर की बजाय वडोदरा में ट्रेनिंग करेंगे, ताकि उनका खेल प्रभावित ना हो.

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने बताया कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करें. इसके लिए जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित ट्रेनिंग कैंप को वडोदरा शिफ्ट कर दिया गया है. यह कैंप छह सितंबर से शुरू होगा. इसमें जम्मू कश्मीर की संभावित टीम के सभी क्रिकेटर हिस्सा लेंगे. यह जरूरी था कि कैंप जल्दी शुरू हो.



J&K team mentor and coach, Irfan Pathan to ANI on shifting camp from J&K to Vadodara: Camp will be set up from September 6 & all cricketers will come to Vadodara. It was important to start the camp. (File pic) pic.twitter.com/7woUSBHUAy

— ANI (@ANI) September 4, 2019