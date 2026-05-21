क्रिकेट जगत में खूनी खेल! बिश्नोई गैंग की एंट्री और प्रेसिडेंट के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में खिलाड़ी

Cricket Canada Crisis: क्रिकेट कनाडा को घेरे हुए संकट ने बुधवार (20 मई 2026) कa एक नाटकीय मोड़ ले लिया. ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में नवनियुक्त बोर्ड अध्यक्ष अरविंदर खोसा के घर पर गोलियां चलाई गईं. यह हमला कथित भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग और संगठित अपराध के साथ संदिग्ध संबंधों के चल रहे विवाद के बीच हुआ है. खोसा ने पुष्टि की है कि सरे के न्यूटन इलाके में स्थित उनके घर को बुधवार तड़के निशाना बनाया गया.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, हमला सुबह करीब 4:40 बजे हुआ और उस समय घर के अंदर लोग मौजूद थे. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रसारित तस्वीरों में दरवाजे, खिड़कियों और घर की बाहरी दीवारों पर कम से कम पांच गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं. सरे पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, हालांकि प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि यह घटना जबरन वसूली के मामले से जुड़ी हो सकती है. अधिकारियों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है.

कनाडा क्रिकेट का असली विवाद क्या है?

यह गोलीबारी क्रिकेट कनाडा के लिए एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई है. बोर्ड हाल के हफ्तों में मैच फिक्सिंग, शासन की विफलताओं, खिलाड़ियों को डराने-धमकाने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संभावित प्रभाव के विस्फोटक आरोपों से हिल गया है. सीबीसी न्यूज की एक विस्तृत जांच में पहले आरोप लगाया गया था कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दौरान धमकियों और दबाव ने टीम के फैसलों को प्रभावित किया होगा. रिपोर्ट में दावा किया गया कि खिलाड़ियों और अधिकारियों पर कुछ व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दबाव डाला गया था, जिसमें कप्तान दिलप्रीत बाजवा की नियुक्ति भी शामिल था.

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बिश्नोई गैंग खिलाड़ियों को धमका रहा था?

जांच के अनुसार, कुछ खिलाड़ियों को कथित तौर पर चेतावनी दी गई थी कि वे टीम से कुछ खास खिलाड़ियों को बाहर न करें. 'नोआ' के रूप में पहचाने गए एक सूत्र ने सीबीसी को बताया कि उनसे सीधे तौर पर कहा गया था, ''तुम्हें इन लोगों का ख्याल रखना होगा। ये खिलाड़ी टीम से बाहर नहीं होने चाहिए, अगर वे होते हैं, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे.'' रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया कि बिश्नोई गिरोह के नाम का इस्तेमाल खिलाड़ियों को डराने के लिए किया गया. इसमें कहा गया, "हमें पता है तुम कहां रहते हो. तुम बिश्नोई ग्रुप से भाग नहीं पाओगे.''

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आईसीसी किस मैच की जांच कर रही है?

इस विवाद के केंद्र में चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ कनाडा के टी20 विश्व कप 2026 के मैच की आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (ACU) की जांच है. विशेष रूप से कप्तान दिलप्रीत बाजवा द्वारा फेंके गए एक ओवर पर संदेह जताया जा रहा है, जिसमें एक नो-बॉल और एक वाइड शामिल थी और कुल 15 रन दिए गए थे. आईसीसी के अंतरिम अखंडता प्रमुख एंड्रयू एफग्रेव ने पुष्टि की थी कि शासी निकाय नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है, हालांकि उन्होंने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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पूर्व कोचों ने क्या खुलासे किए?

ऑनलाइन लीक हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद यह घोटाला और बढ़ गया, जिसमें कथित तौर पर पूर्व कनाडा कोच खुर्रम चौहान शामिल हैं. चौहान ने दावा किया कि बोर्ड के सदस्यों ने टीम चयन के फैसलों पर दबाव डाला और सेटअप के भीतर संभावित फिक्सिंग के प्रयासों का संकेत दिया. इसके अलावा पूर्व मुख्य कोच पुबुदु दस्सानायके ने भी शासन संबंधी मुद्दों के आरोप लगाए हैं और वर्तमान में बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.