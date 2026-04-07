Advertisement
trendingNow13169225
Hindi Newsक्रिकेटसनसनीखेज खुलासा: IPL के कारण मेरा इंटरनेशनल करियर तबाह..., दिग्गज क्रिकेटर के बयान से मची खलबली

सनसनीखेज खुलासा: 'IPL के कारण मेरा इंटरनेशनल करियर तबाह...', दिग्गज क्रिकेटर के बयान से मची खलबली

Cricket Controversy: पूर्व इंग्लैंड कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल, इंटरनेशनल करियर और ईसीबी के साथ विवाद को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. इसने क्रिकेट जगत हैरान कर दिया है. पीटरसन ने यहां तक कह दिया कि आईपीएल में खेलने के कारण उनका इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन : Social Media
एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन : Social Media

Cricket Controversy: पूर्व इंग्लैंड कप्तान केविन पीटरसन ने एक विस्फोटक दावा किया है कि आईपीएल के कारण उनका इंटरनेशनल करियर समय से पहले समाप्त हो गया. पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि आईपीएल में उनकी भागीदारी को लेकर अधिकारियों के साथ हुए विवाद के कारण समय से पहले समाप्त हो गया. पीटरसन ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने आईपीएल के शुरुआती वर्षों के दौरान उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया.

2008 में आईपीएल के उद्घाटन संस्करण के दौरान ईसीबी ने केंद्रीय रूप से अनुबंधित खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भाग लेने से रोक दिया था. 2009 में इंग्लैंड ने खिलाड़ियों को केवल तीन सप्ताह की सीमित अवधि के लिए भाग लेने की अनुमति दी. पीटरसन उसी साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े और लीग को प्राथमिकता देने के उनके फैसले ने कथित तौर पर ईसीबी के साथ उनके संबंधों में भारी तनाव पैदा कर दिया.

पीटरसन ने करियर के बलिदान पर क्या कहा?

पीटरसन ने एक इंटरव्यू में भावुक होते हुए कहा, ''मैंने बड़े बलिदान दिए. मैंने अपना करियर खो दिया. यही कारण है कि उस संस्थान (ईसीबी) में हर कोई मेरे खिलाफ हो गया.'' उन्होंने आगे कहा कि जब उनका करियर 104 टेस्ट मैचों के बाद समाप्त हुआ, तब उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी. उनका मानना है कि उन्हें कम से कम 150-160 टेस्ट खेलने चाहिए थे और 12,000-13,000 रन बनाने चाहिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 6 गेंद पर 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, क्रिकेट का 'अटूट' रिकॉर्ड, बड़े-बड़े सूरमा फेल

मीडिया के सहारे पीटरसन पर साधा निशाना? 

पीटरसन ने आरोप लगाया कि ईसीबी ने उनके पीछे पड़ने के लिए 'द टेलीग्राफ' जैसे मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल किया. हालांकि, वह अब इस विवाद की गहराई में नहीं जाना चाहते क्योंकि वह अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का अंत 8,181 रनों के साथ किया, जिसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल थे.

ये भी पढ़ें: CSK की ट्रेन पटरी से क्यों उतरी? दबाव में कोच-कप्तान, इन 5 कारणों ने किया बंटाधार

अगली पीढ़ी का रास्ता किया आसान?

पीटरसन का मानना है कि उनके कड़े रुख ने इंग्लैंड के भविष्य के खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भाग लेने की आजादी दिलाने में मदद की. उन्होंने बताया कि हाल ही में जोस बटलर ने भी उन्हें 'धन्यवाद' कहा, क्योंकि पीटरसन के बलिदानों के कारण आज की पीढ़ी आईपीएल जैसे टूर्नामेंटों का आनंद ले पा रही है. पीटरसन ने 3 टीमों के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और राइजिंग पुणे सुपर जाएंट्स के सदस्य रहे. इस दौरान उन्होंने 36 मैचों में 1001 रन बनाए. उन्होंने 37.07 की औसत और 134.72 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके. पीटरसन के नाम एक शतक और 4 अर्धशतक है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricketKevin Pietersen

Trending news

दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
West Bengal Election 2026
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात
Expensive Medicines
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
Sabarimala case
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
assam election 2026
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?
India nuclear power
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात