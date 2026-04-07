सनसनीखेज खुलासा: 'IPL के कारण मेरा इंटरनेशनल करियर तबाह...', दिग्गज क्रिकेटर के बयान से मची खलबली

Cricket Controversy: पूर्व इंग्लैंड कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल, इंटरनेशनल करियर और ईसीबी के साथ विवाद को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. इसने क्रिकेट जगत हैरान कर दिया है. पीटरसन ने यहां तक कह दिया कि आईपीएल में खेलने के कारण उनका इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया.
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Cricket Controversy: पूर्व इंग्लैंड कप्तान केविन पीटरसन ने एक विस्फोटक दावा किया है कि आईपीएल के कारण उनका इंटरनेशनल करियर समय से पहले समाप्त हो गया. पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि आईपीएल में उनकी भागीदारी को लेकर अधिकारियों के साथ हुए विवाद के कारण समय से पहले समाप्त हो गया. पीटरसन ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने आईपीएल के शुरुआती वर्षों के दौरान उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया.
2008 में आईपीएल के उद्घाटन संस्करण के दौरान ईसीबी ने केंद्रीय रूप से अनुबंधित खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भाग लेने से रोक दिया था. 2009 में इंग्लैंड ने खिलाड़ियों को केवल तीन सप्ताह की सीमित अवधि के लिए भाग लेने की अनुमति दी. पीटरसन उसी साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े और लीग को प्राथमिकता देने के उनके फैसले ने कथित तौर पर ईसीबी के साथ उनके संबंधों में भारी तनाव पैदा कर दिया.
पीटरसन ने एक इंटरव्यू में भावुक होते हुए कहा, ''मैंने बड़े बलिदान दिए. मैंने अपना करियर खो दिया. यही कारण है कि उस संस्थान (ईसीबी) में हर कोई मेरे खिलाफ हो गया.'' उन्होंने आगे कहा कि जब उनका करियर 104 टेस्ट मैचों के बाद समाप्त हुआ, तब उनकी उम्र केवल 33 वर्ष थी. उनका मानना है कि उन्हें कम से कम 150-160 टेस्ट खेलने चाहिए थे और 12,000-13,000 रन बनाने चाहिए थे.
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पीटरसन ने आरोप लगाया कि ईसीबी ने उनके पीछे पड़ने के लिए 'द टेलीग्राफ' जैसे मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल किया. हालांकि, वह अब इस विवाद की गहराई में नहीं जाना चाहते क्योंकि वह अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का अंत 8,181 रनों के साथ किया, जिसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल थे.
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पीटरसन का मानना है कि उनके कड़े रुख ने इंग्लैंड के भविष्य के खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भाग लेने की आजादी दिलाने में मदद की. उन्होंने बताया कि हाल ही में जोस बटलर ने भी उन्हें 'धन्यवाद' कहा, क्योंकि पीटरसन के बलिदानों के कारण आज की पीढ़ी आईपीएल जैसे टूर्नामेंटों का आनंद ले पा रही है. पीटरसन ने 3 टीमों के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और राइजिंग पुणे सुपर जाएंट्स के सदस्य रहे. इस दौरान उन्होंने 36 मैचों में 1001 रन बनाए. उन्होंने 37.07 की औसत और 134.72 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके. पीटरसन के नाम एक शतक और 4 अर्धशतक है.