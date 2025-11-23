10 दिन बाद होने वाले इस वनडे के लिए फैंस में दिखा जबरदस्त क्रेज, ऑनलाइन टिकट बिक्री के दौरान ठप पड़ गया पोर्टल

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में आयोजित होगा. तीसरा और आखिरी वनडे मैच विशाखापट्टनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा.
Trending Photos
India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में आयोजित होगा. तीसरा और आखिरी वनडे मैच विशाखापट्टनम में 6 दिसंबर को खेला जाएगा. रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होने वाले मैच के लिए क्रिकेट फैंस में अभी से ही जबरदस्त क्रेज और उतावलापन देखने को मिल रहा है.
10 दिन बाद होने वाले इस वनडे के लिए फैंस में दिखा जबरदस्त क्रेज
3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में होने वाले मैच के लिए शनिवार 22 नंवबर को शाम पांच बजे ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई थी और महज 20 मिनट में ही टिकट बुकिंग पोर्टल क्रैश कर गया. 22 नंवबर को शाम 5 बजकर 20 मिनट के बाद टिकट बुकिंग पोर्टल पूरी तरह ठप पड़ गया, जिससे क्रिकेट फैंस को बहुत निराशा हाथ लगी है. दरअसल, मैच की टिकट बुक करने के लिए टिकट बुकिंग पोर्टल पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया. इसके बाद बुकिंग पोर्टल जाम हो गया और पेमेंट का पेज भी खुलना बंद हो गया.
पोर्टल वापस खोलने की तैयारी
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों की रविवार को वेबसाइट के साथ मीटिंग है. इस मीटिंग में स्टूडेंट्स और मिनिमम 1500 रुपए वाली टिकट पर पोर्टल वापस खोलने पर फैसला लिया जाएगा. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल को कप्तानी देने पर विचार किया जा सकता है. नियमित वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे.
ऋषभ पंत प्रबल दावेदार
कप्तानी के लिए ऋषभ पंत प्रबल दावेदार हैं, जो दूसरे टेस्ट में भी कप्तानी कर रहे हैं. पिछले एक साल में हालांकि उन्होंने एक ही वनडे खेला है. रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा रिजर्व सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं. हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. कुलदीप यादव निजी कारणों से ब्रेक ले सकते हैं.