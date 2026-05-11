मैदान पर खौफनाक हादसा! एक ही मैच में दो बार सिर पर लगी गेंद, ग्राउंड छोड़ने पर मजबूर हुआ बल्लेबाज

Gus Atkinson Injury: इंग्लैंड में क्रिकेट मैदान पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है. स्टार तेज गेंदबाज गस एटकिंसन रविवार (10 मई) को काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान अपने ही देश के खिलाड़ी जोश टंग की गेंदों पर दो बार सिर पर चोट खा बैठे. इस कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम का चयन करना है, उसमें एटकिंसन की यह चोट एक बड़ा झटका साबित हो सकती है.

ट्रेंट ब्रिज में सरे की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते समय एटकिंसन को जोश टंग द्वारा फेंके गए लगातार ओवरों में गेंद लगी. इसमें दूसरी गेंद काफी खतरनाक थी और उनके सिर पर सीधे जा लगी. इस जोरदार प्रहार के बाद एटकिंसन घुटनों के बल बैठ गए और टंग तुरंत उनका हाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे.

हादसे के बाद क्या हुआ?

दोनों घटनाओं के बाद एटकिंसन की जांच की गई और उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन बाद में और उपचार की आवश्यकता महसूस होने पर वह 27 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. खेल में उनकी जगह रीस टॉपली को कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर शामिल किया गया. सरे के मुख्य कोच गैरेथ बैटी ने बताया कि गस ने मैदान पर शुरुआती टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बाहर बुलाना पड़ा.

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इंग्लैंड के कई खिलाड़ी चोटिल

एटकिंसन की चोट उसी दिन लगी जब उनके इंग्लैंड टीम के साथी ओली पोप को हाथ की चोट के कारण सरे के लिए नंबर 10 तक अपनी बल्लेबाजी को टालना पड़ा. अब इंग्लैंड की टीम घोषणा से पहले पोप की फिटनेस पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी. इंग्लैंड की टीम जल्द ही पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस नार्थ को अपना नया नेशनल सेलेक्टर नियुक्त कर सकती है. टीम को 4 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जल्द ही खिलाड़ियों के नाम तय करने हैं. हालांकि चर्चा बल्लेबाजी क्रम को लेकर रही है, लेकिन अब टीम के तेज गेंदबाजी संसाधन काफी सीमित नजर आ रहे हैं.

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इंग्लैंड के पास क्या विकल्प हैं?

गस एटकिंसन और जोश टंग को टीम में विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों के रूप में शामिल होने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. अब मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2026 के बाद टेस्ट चयन के लिए शायद उपलब्ध न हों, जबकि ब्रायडन कार्स पहले से ही हाथ की हड्डी टूटने के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं.