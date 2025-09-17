दुनिया में कौन है DRS से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज? ये रहा नाम, गेंदबाज खाते हैं खौफ
Advertisement
trendingNow12926327
Hindi Newsक्रिकेट

दुनिया में कौन है DRS से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज? ये रहा नाम, गेंदबाज खाते हैं खौफ

लगभग 17 साल पहले भारत और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच में पहली बार DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) तकनीक को लागू किया गया. इस मैच में ऐसा कुछ हुआ जिससे भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम इतिहास में दर्ज हो गया था. भारतीय टीम साल 2008 में श्रीलंका के दौरे पर थी, तब ट्रायल के तौर पर DRS का इस्तेमाल किया गया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 17, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में कौन है DRS से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज? ये रहा नाम, गेंदबाज खाते हैं खौफ

लगभग 17 साल पहले भारत और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच में पहली बार DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) तकनीक को लागू किया गया. इस मैच में ऐसा कुछ हुआ जिससे भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम इतिहास में दर्ज हो गया था. भारतीय टीम साल 2008 में श्रीलंका के दौरे पर थी, तब ट्रायल के तौर पर DRS का इस्तेमाल किया गया था. वीरेंद्र सहवाग DRS तकनीक से आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे.  

DRS से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज

23 जुलाई 2008 को भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुए कोलंबो टेस्ट में DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) तकनीक सुर्खियों में रही थी. इस टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के ओपनर वीरेंद्र सहवाग को दूसरी पारी में DRS तकनीक के इस्तेमाल से मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर LBW आउट दिया गया. श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की गेंद सहवाग के पैड पर लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने LBW की अपील को ठुकरा दिया. इसके बाद श्रीलंकाई टीम ने DRS लिया.  

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए

DRS तकनीक से रिप्ले में पता चला कि गेंद मिडिल स्टंप पर हिट कर रही है, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. इस तरह सहवाग DRS तकनीक से थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. बता दें कि इस मैच में भारत को श्रीलंका ने पारी और 239 रनों से मात दी थी. सहवाग ने पहली पारी में 25 तो दूसरी पारी में 13 रन बनाए. 

गेंदबाज खाते थे खौफ

वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग के सामने दुनियाभर के बल्लेबाज खौफ खाते थे. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
;