2026 में टूट जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का महारिकॉर्ड! बदल जाएगा इतिहास, नंबर-1 बनने के करीब ये दिग्गज

Hindi Newsक्रिकेट2026 में टूट जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का महारिकॉर्ड! बदल जाएगा इतिहास, नंबर-1 बनने के करीब ये दिग्गज

Most Runs in Womens Cricket: भारत की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना मैदान पर उतरते ही विराट कोहली की तरह रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती हैं. उन्होंने साल 2025 का अंत भी एक खास उपलब्धि हासिल करके की है. वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले चौथी क्रिकेटर बन गईं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:57 AM IST
Most Runs in Womens Cricket: भारत की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना मैदान पर उतरते ही विराट कोहली की तरह रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती हैं. उन्होंने साल 2025 का अंत भी एक खास उपलब्धि हासिल करके की है. वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले चौथी क्रिकेटर बन गईं. मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में 27 रन पूरे करके इस क्लब में एंट्री मार ली. अब उनकी नजर 2026 में सबसे बड़े रिकॉर्ड पर होगी. 

2026 में इतिहास रचेंगी मंधाना?

मंधाना अगले साल महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बन सकती हैं. वह भारत की महान कप्तान मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. मिताली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10,868 रन बनाए हैं. मंधाना के नाम अभी 10,053 रन हैं. वह जिस तरह की फॉर्म में हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि वह 2026 में ही मिताली से आगे निकल जाएंगी. इसके लिए उन्हें अब 816 रन बनाने हैं.

मिताली राज का तोड़ा रिकॉर्ड

महिला वनडे में 5322 रन, टी20 में 4022 रन और सात टेस्ट मैचों में 629 रन के साथ मंधाना को 10 हजार रन पूरे करने में 281 इंटरनेशनल मैच लगे. मिताली से उन्होंने 10 कम मैचों में ही इस उपलब्धि हासिल कर लिया. वह सबसे तेज 10 हजार रन बनाने के मामले में मिताली से आगे निकल गई.

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

मिताली राज (भारत): 10,868 रन

सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 10,652 रन

शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड): 10,273 रन

स्मृति मंधाना (भारत): 10,053 रन

नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड): 8,197 रन

2025 में मंधाना का शानदार रिकॉर्ड

मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ 48 गेंदों पर 80 रन बनाए. क्रीज पर रहने के दौरान 29 साल की इस बल्लेबाज ने 11 चौके और 3 छक्के लगाए और शेफाली वर्मा (46 गेंदों पर 79 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 92 गेंदों पर 162 रन की साझेदारी की. वह एक कैलेंडर ईयर में 1700 रन पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं. महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान ने पिछले साल सभी फॉर्मेट में 35 मैचों में कुल 1659 रन बनाए थे और मौजूदा कैलेंडर साल 2025 में उन्होंने अब तक खेले गए 32 मैचों में 1703 रन बनाए हैं. इस शानदार फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मिताली के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने में मंधाना ज्यादा समय नहीं लेंगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

