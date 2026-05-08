Gen Z का क्रिकेट टेस्ट... IPL में किस भारतीय खिलाड़ी ने ठोका था पहला शतक? कोहली-रोहित-रैना में से कोई नहीं

Cricket Knowledge: इस समय भारतीय क्रिकेट फैंस आईपीएल के 19वें सीजन के माहौल में रंगे हुए हैं. हालांकि, IPL से जुड़े कई ऐसे रोचक सवाल हैं, जिनके बारे में ज्यादातर फैंस खासकर Gen Z को जानकारी नहीं होगी. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IPL के इतिहास में पहला शतक ठोकने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे?
Trending Photos
Cricket Knowledge: भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है. इस समय भारतीय क्रिकेट फैंस आईपीएल के 19वें सीजन के माहौल में रंगे हुए हैं. हालांकि, IPL से जुड़े कई ऐसे रोचक सवाल हैं, जिनके बारे में ज्यादातर फैंस खासकर Gen Z को जानकारी नहीं होगी. 19 साल पहले इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था. कई फैंस ऐसे भी होंगे जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है. ऐसे फैंस अक्सर कुछ सवालों पर फंस जाते होंगे. भारत की हर गलियों में क्रिकेट की चर्चा जरूर होती है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IPL के इतिहास में पहला शतक ठोकने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे?
जिन लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता, उनके लिए ये खबर है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और एमएस धोनी नाम का तुक्का लगाने वाले को मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है. हां, इतना जरूर है कि जिस खिलाड़ी ने ये कारनामा किया था वो IPL के पहले सीजन से लेकर अभी तक टूर्नामेंट का हिस्सा जरूर रहा है.
तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए इस सवाल का सही जवाब जानते हैं. आईपीएल में पहला शतक ठोकने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है मनीष पांडे. कर्नाटक के बल्लेबाज ने ये कारनामा साल 2009 में किया था. क्रिकेट के ज्ञान की बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि 2009 में IPL का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था. दरअसल, उस साल भारत में लोकसभा चुनाव होने के चलते मेगा इवेंट को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने का फैसला किया गया था.
आईपीएल में भारत के पहले शतकवीर को देखने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ा था. ओपनिंग सीजन में कोई इंडियन प्लेयर ये काम नहीं कर सका था. 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए मनीष पांडे ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ सेंचुरियन में सेंचुरी ठोकी थी. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 73 गेंदों पर 114 रनों की शानदार पारी खेली थी. मनीष पांडे आईपीएल के हर सीजन में हिस्सा लेने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम भी शामिल है. हालांकि, ये भी सच है कि क्रिकेट की दुनिया में जो मुकाम रोहित-कोहली ने हासिल किया, वो मनीष पांडे नहीं कर सके.
IPL में शतक जड़कर मनीष पांडे रातों-रात स्टार बन गए थे. हालांकि, वो अपने प्रदर्शन को लगातार दोहराने मे नाकाम रहे. कर्नाटक के खिलाड़ी ने आईपीएल में अब तक 175 मुकाबले खेले हैं. 29.42 की औसत और 121.52 की स्ट्राइक रेट से 3,942 रन बना सके. आईपीएल 2026 में वो केकेआर टीम का हिस्सा हैं. जब कोलकाता नाइट राइडर्स 2014 में चैंपियन बनी थी, तब मनीष पांडे ने फाइनल में 50 गेंदों पर 94 रनों की शानदार पारी खेली थी और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी बने थे.
मनीष पांडे को भारत के लिए खेलने का भी मौका मिला. कर्नाटक के खिलाड़ी ने देश के लिए 29 ODI और 39 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में 81 गेंदों में 104 रन बनाए। 331 रनों का पीछा करते हुए, उन्होंने दो गेंद शेष रहते भारत को जीत दिलाई और सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बचाया. हालांकि, लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उन्होंने 2021 में भारत के लिए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था.
ये भी जान लीजिए
आईपीएल में पहले शतक ठोकने वाले खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ने IPL का आगाज ही धमाकेदार अंदाज में किया था. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने पहले मैच में ही आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 158 रनों की तूफानी पारी खेली थी और दुनियाभर में आईपीएल का शंखनाद किया था.
यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी से पहले ये गेंदबाज करेगा भारत के लिए डेब्यू! 2027 वर्ल्ड कप में बन सकता है सबसे बड़ा 'गेम चेंजर'