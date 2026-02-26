2 मैच में 510 रन... टी20 इंटरनेशनल में पहली बार हुआ ऐसा, इस टीम ने बनाया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

Cricket Shameful Record: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे सुपर 8 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. उसके 2 मैचों मे 2 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है. साउथ अफ्रीका 2 मैचों में 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है और वेस्टइंडीज 2 मैचों में एक जीत के साथ दूसरे नंबर पर है. 1 मार्च को कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच के विजेता को अंतिम-4 में जगह मिलेगी.

चेन्नई के एमए चिदंरबम स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार प्रदर्शन किया और चौके-छक्कों की बारिश कर दी. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. उनका यह फैसला उल्टा पड़ गया. भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर में सिर्फ चार विकेट खोकर 256 रन बनाए. चेपॉक में भारत का 256/4 का टोटल टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उसका सबसे बड़ा और कुल मिलाकर टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

जिम्बाब्वे के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत के 256/4 के टोटल ने दुनिया भर के भारतीय फैंस को खुश तो किया, लेकिन इससे जिम्बाब्वे का नाम एक अनचाही लिस्ट में भी आ गया. जिम्बाब्वे लगातार दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में 250 से अधिक रन देने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई. उसके गेंदबाजों ने 2 मैचों के 40 ओवरों में 500 रन लुटाए. सोमवार (23 फरवरी) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए थे.

भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका

अभिषेक शर्मा ने मेज़बान टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज ने 30 गेंदों का सामना किया. उन्होंने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए. हार्दिक पांड्या ने भी सिर्फ 23 गेंदों पर नाबाद 50 रन की पारी खेली. उन्होंने भारत की पारी की आखिरी गेंद पर ब्रैड इवांस को छक्का लगाकर 50 रन का आंकड़ा पार किया. उनके अलावा तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 12 गेंदों पर 33 रन भारत के टोटल में जोड़े. संजू सैमसन ने 15 गेंद पर 24 और ईशान किशन ने 24 गेंद पर 38 रन बनाए. भारत की पारी में कुल 17 छक्के लगे.