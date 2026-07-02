1 से 11 नंबर तक बैटिंग, 1 से 11 नंबर तक के बल्लेबाज को किया आउट, इस खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

Cricket Unique Records: कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए. क्रिकेट की दुनिया में भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स बने, जिसके बारे में कहा गया कि शायद ये कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन वक्त के साथ ये रिकॉर्ड्स टूटते चले गए. हालांकि, एक ऐसा करिश्माई रिकॉर्ड है, जिसके बारे में जानकर पहले तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे और फिर ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रिकॉर्ड तो नहीं टूटने वाला. जी हां, ये अद्भुत कारनामा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने किया है.
बेन स्टोक्स को मॉडर्न एरा का सबसे महान ऑलराउंडर कहा जाता है. टेस्ट क्रिकेट में सबकुछ झोंक देने की काबिलियत और कभी हार नहीं मानने का जज्बा स्टोक्स को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था. उन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड को कई ऐसे मुकाबले जिताए, जिसे क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे. चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो या 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडिंग्ले में खेला गया टेस्ट मैच. बेन स्टोक्स ने वो किया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बेन स्टोक्स के नाम क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. स्टोक्स दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट में 1 से लेकर 11 नंबर तक के बैटिंग पोजिशन पर बल्लेबाजी की है. इसके अलावा उन्होंने 1 से लेकर 11 नंबर तक के बल्लेबाजों को आउट भी किया है. इतना ही नहीं बेन स्टोक्स ने 1 से लेकर 11 नंबर तक के बल्लेबाजों का कैच भी लिया है. वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीनों उपलब्धियां हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.
बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं. उन्होंने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाए और 300 से ज्यादा विकेट लिए. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7,000+ रन और 250+ विकेट का दुर्लभ डबल पूरा किया, जो उनसे पहले सिर्फ जैक्स कैलिस ने हासिल किया था. 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में उनकी नाबाद 84 रन की पारी और सुपर ओवर में प्रदर्शन ने इंग्लैंड को पहला विश्व कप जिताया, जबकि 2022 टी20 विश्व कप फाइनल में भी उन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को चैंपियन बनाया.