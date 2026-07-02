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1 से 11 नंबर तक बैटिंग, 1 से 11 नंबर तक के बल्लेबाज को किया आउट, इस खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

क्रिकेट का एक ऐसा करिश्माई रिकॉर्ड है, जिसके बारे में जानकर पहले तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे और फिर ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रिकॉर्ड तो नहीं टूटने वाला. ये अद्भुत कारनामा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:22 PM IST
1 से 11 नंबर तक बैटिंग, 1 से 11 नंबर तक के बल्लेबाज को किया आउट, इस खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड
Image Credit: (PHOTO: AI Graphic) 1 से 11 नंबर तक बैटिंग, 1 से 11 नंबर तक के बल्लेबाज को किया आउटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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