1 से 11 नंबर तक बैटिंग, 1 से 11 नंबर तक के बल्लेबाज को किया आउट, इस खिलाड़ी के नाम क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं. उन्होंने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने करियर में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 से अधिक रन बनाए और 300 से ज्यादा विकेट लिए. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7,000+ रन और 250+ विकेट का दुर्लभ डबल पूरा किया, जो उनसे पहले सिर्फ जैक्स कैलिस ने हासिल किया था. 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में उनकी नाबाद 84 रन की पारी और सुपर ओवर में प्रदर्शन ने इंग्लैंड को पहला विश्व कप जिताया, जबकि 2022 टी20 विश्व कप फाइनल में भी उन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को चैंपियन बनाया.