अजूबा: दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज जो कभी नहीं हुए जीरो पर आउट, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ भाग्यशाली बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे भी कुछ 4 बल्लेबाजों पर-

1. जैक्स रूडोल्फ (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जैक्स रूडोल्फ ने 45 वनडे मैचों में 1174 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक भी शामिल है. जैक्स रूडोल्फ वनडे में 6 बार नाबाद रहे हैं. वनडे में जैक्स रूडोल्फ का हाईएस्ट स्कोर 81 रन है. जैक्स रूडोल्फ आजतक कभी वनडे में जीरो पर आउट नहीं हुए.

2. यशपाल शर्मा (भारत)

भारत का यह एकमात्र बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल है. यशपाल शर्मा ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे में यशपाल शर्मा का हाईएस्ट स्कोर 89 रन है. भारत का यह बल्लेबाज भी वनडे में कभी डक पर आउट नहीं हुआ है.

3. पीटर क्रिस्टन (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पीटर क्रिस्टन तीन साल तक क्रिकेट खेले, लेकिन यह बल्लेबाज कभी भी वनडे में शून्य पर आउट नहीं हुआ. पीटर क्रिस्टन ने तीन साल में 40 वनडे मैच खेले और 1293 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे. पीटर क्रिस्टन वनडे में 6 बार नाबाद रहे. वनडे में पीटर क्रिस्टन का हाईएस्ट स्कोर 97 रन है.

4. केप्लर वेसेल्स (साउथ अफ्रीका)

केप्लर वेसेल्स ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं. केप्लर वेसेल्स ने अपने 10 साल के करियर में 109 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 26 अर्धशतक की बदौलत 3367 रन बनाए. वनडे में केप्लर वेसेल्स का सर्वोच्च स्कोर 107 रन है. केप्लर वेसेल्स अपने वनडे करियर में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए. केप्लर वेसेल्स वनडे में 7 बार नॉटआउट भी रहे हैं.