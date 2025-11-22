Advertisement
trendingNow13013610
Hindi Newsक्रिकेट

अजूबा: दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज जो कभी नहीं हुए जीरो पर आउट, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ भाग्यशाली बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे भी कुछ 4 बल्लेबाजों पर:

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 22, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजूबा: दुनिया के 4 खूंखार बल्लेबाज जो कभी नहीं हुए जीरो पर आउट, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ भाग्यशाली बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे भी कुछ 4 बल्लेबाजों पर-

1. जैक्स रूडोल्फ (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जैक्स रूडोल्फ ने 45 वनडे मैचों में 1174 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक भी शामिल है. जैक्स रूडोल्फ वनडे में 6 बार नाबाद रहे हैं. वनडे में जैक्स रूडोल्फ का हाईएस्ट स्कोर 81 रन है. जैक्स रूडोल्फ आजतक कभी वनडे में जीरो पर आउट नहीं हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. यशपाल शर्मा (भारत)

भारत का यह एकमात्र बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल है. यशपाल शर्मा ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे में यशपाल शर्मा का हाईएस्ट स्कोर 89 रन है. भारत का यह बल्लेबाज भी वनडे में कभी डक पर आउट नहीं हुआ है.

fallback

3. पीटर क्रिस्टन (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पीटर क्रिस्टन तीन साल तक क्रिकेट खेले, लेकिन यह बल्लेबाज कभी भी वनडे में शून्य पर आउट नहीं हुआ. पीटर क्रिस्टन ने तीन साल में 40 वनडे मैच खेले और 1293 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे. पीटर क्रिस्टन वनडे में 6 बार नाबाद रहे. वनडे में पीटर क्रिस्टन का हाईएस्ट स्कोर 97 रन है.

fallback

4. केप्लर वेसेल्स (साउथ अफ्रीका)

केप्लर वेसेल्स ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं. केप्लर वेसेल्स ने अपने 10 साल के करियर में 109 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 26 अर्धशतक की बदौलत 3367 रन बनाए. वनडे में केप्लर वेसेल्स का सर्वोच्च स्कोर 107 रन है. केप्लर वेसेल्स अपने वनडे करियर में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए. केप्लर वेसेल्स वनडे में 7 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

fallback

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
road accident
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
DNA
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
DNA
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान