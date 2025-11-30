Advertisement
trendingNow13024134
Hindi Newsक्रिकेट

5 मैच, 519 रन... धोनी के शहर से कोहली का लव अफेयर... 3 शतक से बन गए रांची के दुलारे

Virat Kohli Cricket Records: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतक ठोका. उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को बखिया उधेड़ दी और मैदान के चारों ओर चौके-छक्के लगाकर फैंस का जीत लिया. कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. यह इंटरनेशनल में उनकी 83वीं सेंचुरी भी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 मैच, 519 रन... धोनी के शहर से कोहली का लव अफेयर... 3 शतक से बन गए रांची के दुलारे

Virat Kohli ODI Records in Ranchi: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतक ठोका. उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को बखिया उधेड़ दी और मैदान के चारों ओर चौके-छक्के लगाकर फैंस का जीत लिया. कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. यह इंटरनेशनल में उनकी 83वीं सेंचुरी भी है. कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्हें रोहित शर्मा और केएल राहुल का बढ़िया साथ मिला. राहुल ने 60 और रोहित ने 57 रन बनाए. टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 349 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

धोनी से मिलने के बाद रांची में काटा गदर

कोहली ने रांची में एक बार फिर दिखाया कि वह इस ग्राउंड को इतना क्यों पसंद करते हैं. वह मैच खेलने से पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर पर गए थे. धोनी ने इसके बाद कार चलाकर खुद ही धोनी को होटल तक ड्रॉप किया. इस मुलाकात के बाद विराट ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्ले से तबाही मचा दी. उन्होंने शुरुआत में दो छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. इसके बाद रोहित के साथ 136 रनों की साझेदारी की. उन्होंने बाद में केएल राहुल के साथ मिलकर 76 रनों की पार्टनरशिप की.

Add Zee News as a Preferred Source

रांची में कोहली का रिकॉर्ड

कोहली ने रांची में पहली बार शतक नहीं लगाया, बल्कि यह उनका इस मैदान पर वनडे में तीसरा शतक है. कोहली ने रांची में अब तक 5 मैच खेले हैं और इस दौरान 519 रन बनाए. उनका औसत 173 और स्ट्राइक रेट 110.19 का रहा है. कोहली ने पिछली 4 पारियों में रांची में वनडे में तीन शतक मारे हैं.

ये भी पढ़ें: ​148 साल में पहली बार बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट ने रच दिया इतिहास, सचिन भी नहीं कर पाए ये कारनामा

रांची में कोहली का वनडे रिकॉर्ड

77* बनाम इंग्लैंड, 2013
139* बनाम श्रीलंका, 2014
45 बनाम न्यूजीलैंड, 2016
123 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019
135 बनाम साउथ अफ्रीका, 2025

ये भी पढ़ें: RO-KO का धमाल... सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, रोहित-कोहली ने पलट दिया इतिहास

सचिन से निकले आगे

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. यह रिकॉर्ड अभी संयुक्त रूप से उनके और सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था. कोहली के वनडे में 51 तो सचिन के टेस्ट में 51 शतक थे. अब विराट के वनडे में 52 शतक हो गए हैं और वह मौजूदा समय में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं. क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक मारे हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsVirat Kohli

Trending news

दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें