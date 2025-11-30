5 मैच, 519 रन... धोनी के शहर से कोहली का लव अफेयर... 3 शतक से बन गए रांची के दुलारे

Virat Kohli ODI Records in Ranchi: भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतक ठोका. उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को बखिया उधेड़ दी और मैदान के चारों ओर चौके-छक्के लगाकर फैंस का जीत लिया. कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. यह इंटरनेशनल में उनकी 83वीं सेंचुरी भी है. कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्हें रोहित शर्मा और केएल राहुल का बढ़िया साथ मिला. राहुल ने 60 और रोहित ने 57 रन बनाए. टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 349 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

धोनी से मिलने के बाद रांची में काटा गदर

कोहली ने रांची में एक बार फिर दिखाया कि वह इस ग्राउंड को इतना क्यों पसंद करते हैं. वह मैच खेलने से पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर पर गए थे. धोनी ने इसके बाद कार चलाकर खुद ही धोनी को होटल तक ड्रॉप किया. इस मुलाकात के बाद विराट ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्ले से तबाही मचा दी. उन्होंने शुरुआत में दो छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. इसके बाद रोहित के साथ 136 रनों की साझेदारी की. उन्होंने बाद में केएल राहुल के साथ मिलकर 76 रनों की पार्टनरशिप की.

रांची में कोहली का रिकॉर्ड

कोहली ने रांची में पहली बार शतक नहीं लगाया, बल्कि यह उनका इस मैदान पर वनडे में तीसरा शतक है. कोहली ने रांची में अब तक 5 मैच खेले हैं और इस दौरान 519 रन बनाए. उनका औसत 173 और स्ट्राइक रेट 110.19 का रहा है. कोहली ने पिछली 4 पारियों में रांची में वनडे में तीन शतक मारे हैं.

रांची में कोहली का वनडे रिकॉर्ड

77* बनाम इंग्लैंड, 2013

139* बनाम श्रीलंका, 2014

45 बनाम न्यूजीलैंड, 2016

123 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019

135 बनाम साउथ अफ्रीका, 2025

सचिन से निकले आगे

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. यह रिकॉर्ड अभी संयुक्त रूप से उनके और सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था. कोहली के वनडे में 51 तो सचिन के टेस्ट में 51 शतक थे. अब विराट के वनडे में 52 शतक हो गए हैं और वह मौजूदा समय में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं. क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने किसी एक फॉर्मेट में 52 शतक मारे हैं.