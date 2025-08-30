T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले 5 खूंखार गेंदबाज

टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है. चाहे गेंदबाज कितना भी खतरनाक हो, उसे मार जरूर पड़ती है और ऐसे में गेंदबाजों को संभलने का मौका बहुत कम ही मिलता है. हालांकि, कई ऐसे गेंदबाज हैं जो इस फॉर्मेट में भी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं. इस फॉर्मेट में डॉट गेंद फेंकना विकेट लेने से कम नहीं और ऐसे में यह 5 गेंदबाज इसमें माहिर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 खतरनाक गेंदबाजों पर जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकी हैं.

1. टिम साउदी (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. टिम साउदी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा 1138 डॉट गेंदें फेंकी हैं. टिम साउदी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 126 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 8.00 का रहा है और उन्होंने 22.38 की औसत से 164 विकेट अपने नाम किए हैं. टिम साउदी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 18 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है.

2. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1078 डॉट गेंदें फेंकी हैं. शाकिब अल हसन ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 129 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 6.81 का रहा है और उन्होंने 20.91 की औसत से 149 विकेट अपने नाम किए हैं. शाकिब अल हसन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 20 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है.

3. मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1048 डॉट गेंदें फेंकी हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 111 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान मुस्तफिजुर रहमान का इकोनॉमी रेट 7.34 का रहा है और उन्होंने 21.02 की औसत से 139 विकेट अपने नाम किए हैं. मुस्तफिजुर रहमान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देकर 6 विकेट लेने का रहा है.

4. आदिल रशीद (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 960 डॉट गेंदें फेंकी हैं. आदिल रशीद ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 127 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान आदिल रशीद का इकोनॉमी रेट 7.41 का रहा है और उन्होंने 24.45 की औसत से 135 विकेट अपने नाम किए हैं. आदिल रशीद का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा है.

5. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 945 डॉट गेंदें फेंकी हैं. मिचेल सेंटनर ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 114 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान मिचेल सेंटनर का इकोनॉमी रेट 7.06 का रहा है और उन्होंने 22.57 की औसत से 124 विकेट अपने नाम किए हैं. मिचेल सेंटनर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 11 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा है.