T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले 5 खूंखार गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12902373
Hindi Newsक्रिकेट

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले 5 खूंखार गेंदबाज

टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है. चाहे गेंदबाज कितना भी खतरनाक हो, उसे मार जरूर पड़ती है और ऐसे में गेंदबाजों को संभलने का मौका बहुत कम ही मिलता है. हालांकि, कई ऐसे गेंदबाज हैं जो इस फॉर्मेट में भी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं. इस फॉर्मेट में डॉट गेंद फेंकना विकेट लेने से कम नहीं और ऐसे में यह 5 गेंदबाज इसमें माहिर रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले 5 खूंखार गेंदबाज

टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है. चाहे गेंदबाज कितना भी खतरनाक हो, उसे मार जरूर पड़ती है और ऐसे में गेंदबाजों को संभलने का मौका बहुत कम ही मिलता है. हालांकि, कई ऐसे गेंदबाज हैं जो इस फॉर्मेट में भी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं. इस फॉर्मेट में डॉट गेंद फेंकना विकेट लेने से कम नहीं और ऐसे में यह 5 गेंदबाज इसमें माहिर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 खतरनाक गेंदबाजों पर जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकी हैं.

1. टिम साउदी (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. टिम साउदी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा 1138 डॉट गेंदें फेंकी हैं. टिम साउदी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 126 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 8.00 का रहा है और उन्होंने 22.38 की औसत से 164 विकेट अपने नाम किए हैं. टिम साउदी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 18 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1078 डॉट गेंदें फेंकी हैं. शाकिब अल हसन ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 129 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 6.81 का रहा है और उन्होंने 20.91 की औसत से 149 विकेट अपने नाम किए हैं. शाकिब अल हसन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 20 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है.

3. मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1048 डॉट गेंदें फेंकी हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 111 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान मुस्तफिजुर रहमान का इकोनॉमी रेट 7.34 का रहा है और उन्होंने 21.02 की औसत से 139 विकेट अपने नाम किए हैं. मुस्तफिजुर रहमान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देकर 6 विकेट लेने का रहा है.

4. आदिल रशीद (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 960 डॉट गेंदें फेंकी हैं. आदिल रशीद ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 127 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान आदिल रशीद का इकोनॉमी रेट 7.41 का रहा है और उन्होंने 24.45 की औसत से 135 विकेट अपने नाम किए हैं. आदिल रशीद का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा है.

5. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 945 डॉट गेंदें फेंकी हैं. मिचेल सेंटनर ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 114 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके हैं. इस दौरान मिचेल सेंटनर का इकोनॉमी रेट 7.06 का रहा है और उन्होंने 22.57 की औसत से 124 विकेट अपने नाम किए हैं. मिचेल सेंटनर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 11 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricketrecords

Trending news

Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
;