सहवाग के साथ ओपनिंग करता था ये दिग्गज ओपनर, पूरे इंटरनेशनल करियर में कभी नहीं लगा पाया एक भी शतक

भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) का एक दिग्गज क्रिकेटर ऐसा भी रहा है, जो अपने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान एक भी शतक नहीं जड़ पाया है. यह धाकड़ ओपनर कभी वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करता था. हालांकि चंद इंटरनेशनल मैचों में ही इस क्रिकेटर का करियर खत्म हो गया. विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करते-करते भी यह बल्लेबाज कुछ नहीं सीख पाया.

पूरे इंटरनेशनल करियर में कभी नहीं लगा पाया एक भी शतक

खास बात ये रही कि ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे सितारों के साथ भी क्रिकेट खेल चुका है. पूरे इंटरनेशनल करियर में एक भी शतक नहीं जड़ पाने वाला ये ओपनर और कोई नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार रहे आकाश चोपड़ा हैं.

हर बार मिली नाकामी

आकाश चोपड़ा ने अपने इंटरनेशनल करियर में कभी भी शतक नहीं लगाया था. आकाश चोपड़ा ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले थे. वहीं, वनडे इंटरनेशनल में उन्हें डेब्यू का मौका ही नहीं दिया गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2003 में डेब्यू करने वाले आकाश चोपड़ा ओपनर के तौर पर शतक नहीं बना पाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर खत्म हो गया

आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम के लिए केवल एक ही साल टेस्ट क्रिकेट खेला था, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 437 रन बनाए थे. लेकिन वह एक भी शतक नहीं लगा सके. आकाश चोपड़ा ने टेस्ट मैचों में दो अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट में उनका सबसे बेस्ट स्कोर 60 रन रहा है. खराब प्रदर्शन के कारण आकाश चोपड़ा को भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा, जिस कारण उनका करियर भी खत्म हो गया.