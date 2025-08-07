भारत के कप्तान बनने के काबिल थे ये दिग्गज क्रिकेटर्स, विरोधी भी इसके दबंग अंदाज के कायल
Advertisement
trendingNow12871039
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के कप्तान बनने के काबिल थे ये दिग्गज क्रिकेटर्स, विरोधी भी इसके दबंग अंदाज के कायल

भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और टीम इंडिया की कप्तानी भी करे. इसके अलावा वह भारत के कप्तान के तौर पर दुनियाभर में मैच जीतकर खूब नाम कमाए. लेकिन 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जो इतने बदकिस्मत रहे हैं कि वो भारत के कभी भी फुल टाइम कप्तान नहीं बन पाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 07, 2025, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के कप्तान बनने के काबिल थे ये दिग्गज क्रिकेटर्स, विरोधी भी इसके दबंग अंदाज के कायल

भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए एक बार जरूर क्रिकेट खेले और टीम इंडिया की कप्तानी भी करे. इसके अलावा वह भारत के कप्तान के तौर पर दुनियाभर में मैच जीतकर खूब नाम कमाए. लेकिन 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जो इतने बदकिस्मत रहे हैं कि वो भारत के कभी भी फुल टाइम कप्तान नहीं बन पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं, ऐसे ही 5 महान क्रिकेटर्स पर:

1. जहीर खान

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. जहीर खान इंटरनेशनल क्रिकेट में 610 विकेट ले चुके हैं. जहीर खान ने 15 अक्टूबर 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. जहीर खान का 14 साल लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट करियर रहा. जहीर खान भारत के लिए 92 टेस्ट मैच और 200 वनडे मैच खेले चुके हैं. इसके अलावा जहीर खान ने 17 टी20 इंटरनेशनल मैच और 100 आईपीएल मैच खेले हैं. जहीर खान ने 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट और 200 वनडे मुकाबलों में 282 विकेट लिए हैं. जहीर खान ने 17 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 17 विकेट और 100 आईपीएल मुकाबलों में 102 विकेट झटके हैं.

fallback

2. रविचंद्रन अश्विन

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईपीएल में कप्तानी करने का अनुभव रखते थे, लेकिन वह कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए. रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट ले चुके हैं. रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया का कप्तान बनना डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें कभी ये मौका दिया ही नहीं गया.

fallback

3. युवराज सिंह

युवराज सिंह में कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद कभी वह भारत के कप्तान नहीं बन पाए. युवराज सिंह ने अपने दम पर भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. युवराज सिंह भारत के स्टार बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड के ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए थे.

fallback

4. हरभजन सिंह

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. हरभजन सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में 711 विकेट ले चुके हैं. हरभजन सिंह IPL में मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. हरभजन सिंह की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीत चुकी है.

fallback

5. वीवीएस लक्ष्मण

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण कभी भी टीम इंडिया के कप्तान नहीं बन पाए हैं. वीवीएस लक्ष्मण इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,119 रन बना चुके हैं. वीवीएस लक्ष्मण खेल के इतिहास के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक हैं. वीवीएस लक्ष्मण ने 16 वर्षों में भारत के लिए 134 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने बहुत सी मैराथन पारी खेलीं. लक्ष्मण टेस्ट में शानदार थे, लेकिन उनका वनडे करियर कभी आगे नहीं बढ़ा. वीवीएस लक्ष्मण के पास 2003 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.

fallback

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को खे...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
;