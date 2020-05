क्रिकेट दोबारा शुरू करने को लेकर युवराज सिंह का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो मगर आज भी उनके चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई है. कौन भूल सकता है जब उन्होंने लगातार 6 छक्के मारकर हर किसी को हैरान कर दिया था. खैर अगर हम युवराज सिंह की उपलब्धियां गिनाने बैठे तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी. बात करते हैं कि कैसे कोरोना वायरस (Coronavirus) का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है जिसमें खेल जगत भी अछूता नहीं रहा है.

यह भी पढ़ें- अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर, 124 साल के इतिहास में पहली बार ये मैराथन दौड़ रद्द

इस महामारी के बीच दूनियाभर के क्रिकेट बोर्ड लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस खेल को एक बार फिर से शुरु किया जाए और सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस महामारी के बीच खेल को शुरू करना कोई आसान काम नहीं है. पूरी दुनिया में अब तक इस वायरस से लाखों लोगों ने अपनी जान गवा दी है. इसी डर से पूरी दुनिया में महीनों से लोग अपने-अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो चुके हैं. वैसे अलग-अलग लोग इस महामारी के बीच खेल को दोबारा शुरू करने पर अलग राय रखते हैं, वहीं टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह भी इस बारे में दूसरों से अलग सोचते हैं.

हाल ही में युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें लिखा है, 'इंडिया में पिछले एक दिन के अंदर कोरोना वायरस के 7 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं. मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप सुरक्षित रहें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. साथ ही इस वक्त हम लोग जितना भी जरूरतमंदों के लिए जो कुछ भी कर सकें वो करें. मानवता दिखाने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा.'

India has reported 7000+ new #Covid19 cases in the last 24 hrs. I request everyone to pls stay safe & maintain social distancing. Let’s do whatever we can to support the lesser privileged. No better time than now to show our humanity

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) May 29, 2020