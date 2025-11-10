पहले बनीं DSP, अब मिला एक और गिफ्ट... वर्ल्ड कप विनर के नाम होगा स्टेडियम, CM ने किया प्रॉमिस

Advertisement
Richa Ghosh CM Mamata Banerjee: भारत की महिला वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष को बड़ा सम्मान मिला है. उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया. अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:07 PM IST
Richa Ghosh CM Mamata Banerjee: भारत की महिला वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष को बड़ा सम्मान मिला है. उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया. अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा. यह कदम 22 साल की सिलीगुड़ी में जन्मी क्रिकेटर को सम्मान देने के लिए उठाया गया है. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत को ऐतिहासिक खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने ऋचा के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की और इस बात पर जोर दिया कि बंगाल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उनकी उपलब्धियों को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए. ममता बनर्जी ने कहा, ''ऋचा सिर्फ 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गईं. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन मैं और भी कुछ करना चाहती हूं. दार्जिलिंग में लगभग 27 एकड़ जमीन है और मैंने मेयर से वहां एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बनाने को कहा है. इसका नाम ऋचा क्रिकेट स्टेडियम रखा जाना चाहिए ताकि लोग भविष्य में उनके प्रदर्शन को याद रखें और उससे प्रेरित हों.''

सिलीगुड़ी में जोरदार स्वागत

2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 52 रन की जीत के बाद ऋचा का उनके गृहनगर सिलीगुड़ी में जोरदार स्वागत हुआ. इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सौरव गांगुली के नेतृत्व में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज को सम्मानित किया. ऋचा को गांगुली और भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी द्वारा साइन किया हुआ एक सोने की परत चढ़ा हुआ बल्ला और गेंद भेंट की गई.

ये भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स से अलग क्यों हुए थे रवींद्र जडेजा? 15 साल पहले की वो घटना, जिससे बुरी तरह हिल गया था क्रिकेट जगत

भविष्य की भारतीय कप्तान हैं ऋचा

पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित बंगा भूषण पुरस्कार एक सोने की चेन भी दी और उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया. गांगुली ने ऋचा की निरंतरता और स्वभाव की सराहना करते हुए उन्हें "भविष्य की भारतीय कप्तान" कहा. ऋचा विश्व कप में भारत की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थीं, जिन्होंने एक शक्तिशाली फिनिशर और भरोसेमंद विकेटकीपर के तौर पर अपनी काबिलियत दिखाई. ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 102 रन पर छह विकेट गिरने के बाद उनकी 94 रन की पारी ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया और दबाव में उनकी परिपक्वता को दिखाया. 

ये भी पढ़ें: ​Explained: क्या है आईपीएल ट्रेड? सैमसन-जडेजा स्वैप में लागू होगा ये नियम, इस तरह होता है पैसों का 'खेल'

...तो होगा भारत का पहला स्टेडियम

अगर ममता बनर्जी का स्टेडियम का प्रस्ताव पूरा होता है, तो यह भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा. यह देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी महिला क्रिकेटर के नाम पर रखा जाएगा, जो खेल में महिलाओं के योगदान को बढ़ती पहचान का प्रतीक है. हालांकि, मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्टैंड हैं, लेकिन किसी महिला क्रिकेटर को समर्पित पूरा स्टेडियम एक अभूतपूर्व सम्मान होगा.

