13 छक्के, 78 चौके और 661 रन... ODI में बन गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, रहम की भीख मांगने लगे गेंदबाज

Unique Cricket Records: टी20 क्रिकेट के आने के बाद से क्रिकेट फैंस को चौके-छक्कों की बौछार देखने को मिलती है. इसका असर वनडे क्रिकेट पर भी देखने को मिला है. बल्लेबाज अब टी20 स्टाइल में ही वनडे में भी रन बनाने लगे हैं. इसका असर महिला क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है. रविवार (12 अक्टूबर) को कुछ ऐसा ही विशाखापत्तनम में हुआ. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप मैच में रनों की बारिश हुई और दोनों टीमों के गेंदबाजों की हालत बद से बदतर हो गई.

मुकाबले में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ये महामुकाबला टूर्नामेंट इतिहास के सबसे अधिक रिकॉर्ड वाले मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा. व्यक्तिगत रिकॉर्ड से लेकर टीम रिकॉर्ड तक की झड़ी लग गई. भारत ने 330 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली. इस मैच में अलग-अलग कई रिकॉर्ड बने हैं. हम उन रिकॉर्ड के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

1. सबसे तेज 5000 रन

भारत की ओपनर स्मृति मंधाना (80 रन) ने एक बार फिर जबरदस्त बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बुरी तरह धोया. उन्होंने अपने 5000 वनडे रन भी पूरे किए.वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला खिलाड़ी बन गईं.

2. एक कैलेंडर ईयर में रनों का रिकॉर्ड

मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गईं. उन्होंने इस साल अकेले 18 पारियों में 1,062 रन बनाए हैं. गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका दबदबा जारी रहा. उन्होंने इस टीम के खिलाफ लगातार पांच 50+ स्कोर बनाए.

3. मंधाना-प्रतिका की ऐतिहासिक साझेदारी

मंधाना की जोड़ीदार प्रतिका रावल (75 रन) ने उनका बखूबी साथ दिया. उनकी 155 रन की साझेदारी न केवल महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी सलामी साझेदारी थी, बल्कि इस कैलेंडर वर्ष में वनडे में किसी भारतीय जोड़ी द्वारा यह दूसरी सबसे अधिक शतकीय साझेदारी भी थी. दोनों ने मिलकर छह शतकीय साझेदारियां दर्ज की हैं. वह मिताली राज और पूनम राउत के बाद दूसरे स्थान पर हैं.

4. सदरलैंड का जन्मदिन पर 5 विकेट हॉल

ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलराउंडर अनाबेल सदरलैंड ने शानदार तरीके से अपना 24वां जन्मदिन मनाया. उन्होंने अपने करियर में पहली बार पांच विकेट हॉल (5/40) लिया और अपना 50वाां वनडे विकेट भी पूरा किया.वह अपने जन्मदिन पर पांच विकेट लेने वाली पहली महिला और वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली केवल दूसरी क्रिकेटर बन गईं.

5. सबसे बड़ा स्कोर और हिली का रिकॉर्ड चेज

भारत ने इस मैच में 330 रन का पहाड़ स्कोर बनाया. उसने अपना अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप टोटल बनाया. इसने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए 317/8 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया.

6. सबसे सफल रन चेज

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हिली ने 107 गेंदों में 142 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी ने महिला वनडे इतिहास में सबसे बड़े सफल चेज का रिकॉर्ड बनाया. ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका द्वारा किए गए 302 रन के चेज को पछाड़ दिया.

7. चौके-छक्कों की बरसात

यह मैच छक्कों की बरसात के लिए भी याद किया जाएगा. मुकाबले में कुल 13 छक्के लगे. भारत ने सात और ऑस्ट्रेलिया ने छह छक्के लगाए. यह किसी एक महिला वर्ल्ड कप मैच में सर्वाधिक छक्के हैं. दोनों टीमों ने मिलकर 78 चौके लगाए.

8. एक मैच में सर्वाधिक रन

इस मैच में भारत ने 330 और ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन बनाए. इस तरह मुकाबले में कुल 661 रन बने. महिला वनडे क्रिकेट में एक मैच में यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. संयोग से पहले स्थान पर भी ये दोनों टीमें ही हैं. पिछले महीने ही दिल्ली में दोनों टीमों के बीच खेले गए मैच में कुल 781 रन बने थे. वहीं, 2017 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ब्रिस्टल में खेले गए मुकाबले में 678 रन बने थे.