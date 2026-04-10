ODI में नंबर-6 पर उतरकर इस बल्लेबाज ने अकेले बना डाले 201 रन, रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज, सबसे असंभव रिकॉर्ड

Cricket Unbreakable Record: क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड्स बने हैं, जो फैंस के दिलों-दिमाग में ताउम्र ताजा रहेंगी. ODI क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ठोका था. जब तक मास्टर ब्लास्टर ने ये कारनामा नहीं किया था, तब तक इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. हालांकि, सचिन के बाद दुनिया के कई धुरंधर बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल मैचों में डबल सेंचुरी जड़ सनसनी मचाई. इस लिस्ट में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा का नाम सबसे ज्यादा है, जिन्होंने तीन बार ये करिश्मा किया है.

अभी तक 12 बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में बल्ले से तबाही मचाते हुए दोहरा शतक जड़ा है. दिलचस्प बात ये है कि इन 12 में से 11 खिलाड़ियों ने ओपनिंग बैटिंग करते हुए ये कारनामा किया है. ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए ODI में डबल सेंचुरी ठोकी है.

नंबर-6 पर खेलते हुए ठोका दोहरा शतक

ग्लेन मैक्सवेल ने ये ऐतिहासिक कारनामा 2023 वर्ल्ड कप में किया था. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम मुसीबत में थी. जीत दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही थी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 291 रन बनाए थे. इसके जवाब में कंगारू टीम ने महज 69 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे. ऐसा लगा कि मैच अफगान के मुट्ठी में है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले अपने दम पर बाजी पलट दी. नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर 201 रनों की करिश्माई पारी खेली थी.

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अफगानिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत

ग्लेन मैक्सवेल की ये पारी कितनी करिश्माई थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी के दौरान उनके पैर में खिंचाव आ गया था. वो काफी दर्द में थे. एक कदम चलना भी मुश्किल था. मैक्सवेल ने एक सेकेंड के लिए भी हार नहीं मारी और एक योद्धा की तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाजों से लड़ते रहे. 157.03 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 128 गेंदों पर नाबाद 201 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को हारी हुई बाजी जीता दी. इस दौरान उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के जड़े. ग्लेन मैक्सवेल वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बने थे.

कपिल देव का रिकॉर्ड ध्वस्त

वर्ल्ड कप में इस करिश्माई पारी को खेलकर ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड चकनाचूर किया था. कपिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 वर्ल्ड कप में 175 रनों की शानदार पारी खेली थी. ODI में नंबर-6 या इससे नीचे बल्लेबाजी करत हुए ये उच्चतम स्कोर था. हालांकि, अब ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल के नाम है.

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