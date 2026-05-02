ये बल्लेबाज बना गेंदबाजों के लिए 'शैतान'... 29 गेंद पर ठोके 124 रन, 10 ओवर में हिला दी क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक

Cricket Unique Record: आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है. 'यूनिवर्स बॉस' ने 2013 में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 30 गेंदों पर शतक ठोककर सनसनी मचाई थी. पिछले साल 'भारत के फ्यूचर' कहे जाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 35 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी और क्रिस गेल के करिश्माई रिकॉर्ड के करीब पहुंचे. वैभव सूर्यवंशी की तरह एक और बल्लेबाज भी है, जिसने 10 ओवर में ही बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि विपक्षी टीम के सभी गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे. इस खतरनाक बल्लेबाज ने 10 ओवर के मैच में बल्ले से आतंक मचा दिया. गेंदबाजों के धागे खोलते हुए महज 39 गेंदों पर 137 रन बना दिए और शुरुआत से लेकर अंत तक धुनाई जारी रखी. जिसके कारण टीम ने 10 ओवर में 222 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया.

18 छक्के के साथ 39 गेंद पर 137 रन

क्रिकेट के मैदान पर ये अद्भुत कारनामा 2019 में हुआ था. यूरोपीय क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में स्कॉट एडवर्ड्स नाम का तूफानी बल्लेबाज आया, जिसने विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. 10-10 ओवर के मैच में एडवर्ड्स ने 39 गेंदों पर 137 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने गेंद को ज्यादातर हवाई यात्रा पर ही रखा और 18 छक्के जड़े. फाइंडोर्फ के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए नीदरलैंड के इस बल्लेबाज ने महज 32 बॉल पर सेंचुरी जड़ दी.

आखिरी 124 रन सिर्फ 29 गेंदों पर ठोके

दिलचस्प बात ये है कि यूरोपीय क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में पारी के आगाज में स्कॉट एडवर्ड्स संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने शुरुआत में 10 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए थे. उसके बाद अचानक वो गेंदबाजों के लिए 'शैतान' बन गए बाकी के 124 रन सिर्फ 29 गेंद पर ठोक दिए. 351.28 की स्ट्राइक रेट से पिटाई करते हुए एडवर्ड्स ने 18 छक्के और 5 चौके जड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कॉट एडवर्ड्स की टीम ने 101 रन से जीता मैच

2019 यूरोपीय T10 क्रिकेट लीग के फाइनल में रॉटरडैम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट खोए 222 रनों का पहाड़ खड़ा किया. स्कॉट एडवर्ड्स की तबाही के बीच उनके पार्टनर मैक्स ओ'डॉउड ने भी 25 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में फाइंडोर्फ की टीम निर्धारित 10 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 121 रन ही बना सकी और रॉटरडैम ने 101 रन से मुकाबला जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया.