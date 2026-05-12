एक मैच में 4 शतक और 1747 रन, गेंदबाजों की बेहरमी से हो गई थी धुलाई, महान खिलाड़ी ने लिया था संन्यास

Test Cricket Record: क्रिकेट को अक्सर बल्ले और गेंद के बीच संतुलन का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता है. कभी गेंदबाज कहर बरपाने लगते हैं तो कभी बल्लेबाज उनके ऊपर बुरी तरह टूट पड़ते हैं. एक बार तो टेस्ट क्रिकेट में दो टीमों ने मिलकर 1981 रन बना दिए थे. यह एक टेस्ट मैच में दो टीमों द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा कुल रनों का रिकॉर्ड है. 1939 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच डरबन में खेले गए मैच में यह रिकॉर्ड बना था.

भारत की बात करें तो उसके किसी टेस्ट में सबसे ज्यादा कुल स्कोर का रिकॉर्ड 2004 में दर्ज हुआ था. सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने हुई थीं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया यह एक ऐसा मैच था जहां गेंदबाज महज दर्शक बन गए और स्कोरबोर्ड एक गिनती करने वाली मशीन की तरह चलने लगा. यह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट था, जो आज भी भारत के किसी भी टेस्ट मैच में सबसे अधिक कुल स्कोर (1747 रन) का रिकॉर्ड रखता है.

सचिन ने किया था कमाल

सीरीज 1-1 पर बराबर थी और तनाव चरम पर था. इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी का वो नमूना पेश किया जिसने अनुशासन की नई परिभाषा लिखी. खराब फॉर्म से जूझ रहे सचिन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि वह इस मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह पिछली पारियों में इसी शॉट पर आउट हो रहे थे. उन्होंने 10 घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी की और नाबाद 241 रन बनाए. उनके साथ वीवीएस लक्ष्मण ने 178 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने 705/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

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2 शतक के जवाब में 2 शतक

अगर भारत का बल्लेबाजी क्रम आक्रामक था, तो ऑस्ट्रेलिया भी जुझारू था. इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखरी नहीं. जस्टिन लैंगर (117) और युवा साइमन काटिच (125) के शतकों ने पारी को संभाला. पिच गेंदबाजों के लिए बिल्कुल बेजान थी और ऑस्ट्रेलिया ने अंततः 474 रन बनाए. यह मैच आधुनिक वनडे की रफ्तार से रनों की बारिश का गवाह बना, जहां गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं थी.

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स्टीव वॉ की यादगार विदाई

आंकड़ों से परे इस मैच की आत्मा ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान स्टीव वॉ का संन्यास था. अपने 168वें और आखिरी टेस्ट में वॉ का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ. दूसरी पारी में मैच बचाने की चुनौती के बीच उन्होंने अपनी विशिष्ट जुझारू शैली में 80 रन बनाए, जिससे मैच ड्रॉ हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी बरकरार रखी. जब वह आखिरी बार मैदान से बाहर निकले, तो 1747 रनों का यह महाकुंभ उनके विदाई के सामने फीका पड़ गया.

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टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया मैच

जब अंतिम विकेट गिरा और मैच ड्रॉ घोषित हुआ, तब तक दोनों टीमों ने मिलकर 1747 रन बना लिए थे, जो भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इस मैच में तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, वॉ, पोंटिंग और गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों ने एक साथ शिरकत की. गेंदबाजों के लिए यह एक कड़वा अनुभव हो सकता है जिसे वे भूलना चाहेंगे, लेकिन प्रशंसकों के लिए यह रनों का एक कभी न भूलने वाला उत्सव बना रहेगा.

मैच का संक्षिप्त स्कोर कार्ड

भारत: 705/7 घोषित और 211/2 घोषित

ऑस्ट्रेलिया: 474 और 357/6

परिणाम: मैच ड्रॉ.