Advertisement
trendingNow13191479
Hindi Newsक्रिकेटक्रीज पर चुंबक की तरह चिपके ये ओपनर्स, वनडे में आगाज से लेकर अंत तक गेंदबाजों को दिया दर्द, एक ने उड़ाए लगातार 6 छक्के

क्रीज पर चुंबक की तरह चिपके ये ओपनर्स, वनडे में आगाज से लेकर अंत तक गेंदबाजों को दिया दर्द, एक ने उड़ाए लगातार 6 छक्के

Cricket Unique Records:  वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 13 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो पहली गेंद से ही चुंबक की तरह पिच पर चिपक गए और आखिरी गेंद तक गेंदबाजों को दर्द दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि इस स्पेशल क्लब में भारतीय क्रिकेट के सितारे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ODI का अनोखा रिकॉर्ड (PHOTO- AP/ICC)
ODI का अनोखा रिकॉर्ड (PHOTO- AP/ICC)

Cricket Unique Records: क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जिनका टूटना नामुमकिन के बराबर है. चाहे वो सचिन तेंदुलकर के ओवरऑल इंटरनेशनल रन हो चाहे रोहित शर्मा का ODI में तीन दोहरा शतक. इसी तरह एकदिवसीय क्रिकेट में पारी की पहली गेंद से लेकर अंतिम गेंद तक क्रीज पर डटे रहना भी आसान काम नहीं है. वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 13 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो पहली गेंद से ही चुंबक की तरह पिच पर चिपक गए और आखिरी गेंद तक गेंदबाजों को दर्द दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि इस स्पेशल क्लब में भारतीय क्रिकेट के सितारे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं है.

इस अद्भुत कारनामे की शुरुआत 1994 में हुई थी. तब से लेकर अभी तक 13 बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में पारी के आगाज से लेकर अंत भी किया है. यहां बात उस मुकाबले की हो रही है, जब टीम ऑलआउट हो गई हो, लेकिन सलामी बल्लेबाज पारी के आगाज से लेकर अंत तक क्रीज पर डटा रहा.

1994 में पहली बार हुआ ऐसा

1994 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जिम्बॉब्वे के स्टार बल्लेबाज ग्रांट फ्लावर पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जो ODI में पहले ओवर से लेकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे. उस मैच में जिम्बॉब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते 49.3 ओवरों में 10 विकेट खोकर 205 रन बनाए थे. ग्रांट फ्लावर ने 143 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए थे. जिम्बॉब्वे ने ये मुकाबला 13 रन से जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के सईद अनवर भी क्लब में शामिल

दूसरी बार ये अद्भुत कारनामा 1995 में हुआ था, जब जिम्बॉब्वे के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के पूर्व स्टार बल्लेबाज सईद अनवर पारी के आगाज से लेकर अंत तक डटे रहे थे. बाएं हाथ के पूर्व ओपनर ने नाबाद रहते हुए 103 रनों की शानदार पारी खेली थी. दिलचस्प बात ये है कि अंत तक टिके रहने के बावजूद वो पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सके थे. जिम्बॉब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 49.5 ओवरों में 219 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और ये मुकाबला टाई हो गया था.

लगातार 6 छक्के जड़ने वाले हर्षल गिब्स भी शामिल

इस सूची में साउथ अफ्रीका के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज हर्षल गिब्स का नाम भी शामिल है, जिनके नाम ODI में एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने का करिश्माई रिकॉर्ड भी दर्ज है. साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए वनडे मैच में पाकिस्तान की टीम 168 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 101 रनों पर सिमट गई, लेकिन हर्षल गिब्स शुरुआत से लेकर अंत तक टिके रहे. उन्होंने 79 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली थी. 

हर्शल गिब्स ने 16 मार्च 2007 को वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़े थे. सेंट किट्स में खेले गए इस मैच में उन्होंने लेग स्पिनर डान वैन बंगे के ओवर में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था.

साउथ अफ्रीका के टेंबा बावुमा हैं आखिरी बल्लेबाज

ODI क्रिकेट में आखिरी बार ऐसा 2023 में हुआ था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में साउथ अफ्रीका की टीम 222 रन पर ऑलआउट हो गई थी. कप्तान टेंबा बावुमा शुरुआत से लेकर अंत तक खेलते रहे और अकेले संघर्ष करते हुए शानदार शतक जड़ा. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया था.

इस स्पेशल क्लब में इंग्लैंड के निक नाइट (125* रन बनाम पाकिस्तान), वेस्टइंडीज के रिडली जेकब्स (49* बनाम ऑस्ट्रेलिया), ऑस्ट्रेलिया के डेमियन मार्टिन (116* बनाम न्यूजीलैंड), इंग्लैंड के एलेक्स स्टीवर्ट (100* बनाम वेस्टइंडीज), बांग्लादेश के जावेद ओमर (33* बनाम जिम्बॉब्वे), अजहर अली (81* बनाम श्रीलंका), न्यूजीलैंड के टॉम लेथम (79* बनाम भारत), श्रीलंका के उपुल थरंगा (112* बनाम पाकिस्तान) और करुणारत्ने (52* बनाम न्यूजीलैंड) का नाम शामिल है.

यह भी पढ़ें: क्या रोहित शर्मा की विरासत को हार्दिक पांड्या ने किया बर्बाद? देखें मुंबई इंडियंस के कप्तान का रिपोर्ट कार्ड

 

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

जब राघव चड्ढा ने दिया था AAP में फूट का हिंट!दो-तिहाई सांसदों ने एक साथ छोड़ी पार्टी
Raghav Chadha
जब राघव चड्ढा ने दिया था AAP में फूट का हिंट!दो-तिहाई सांसदों ने एक साथ छोड़ी पार्टी
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
Election Comissioner
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
adulteration
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
Raghav Chadha
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
AAP Raghav Chadha Live Updates: धीमी आंच पर 2 साल से पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में आया उबाल... जानिए AAP में बगावत की Inside Story
Raghav Chadha
AAP Raghav Chadha Live Updates: धीमी आंच पर 2 साल से पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में आया उबाल... जानिए AAP में बगावत की Inside Story
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
aap
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
BJP
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
'हम पांच हमारे पच्चीस'? हर मुसलमान 4 शादी नहीं करता, भुज में BJP पर बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हम पांच हमारे पच्चीस'? हर मुसलमान 4 शादी नहीं करता, भुज में BJP पर बरसे ओवैसी
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
Aam Aadmi Party
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे
Raghav Chadha
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे