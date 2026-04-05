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Hindi Newsक्रिकेटचिन्नास्वामी में द्रविड़ के नाम खास उपलब्धि, घर में मिला अनोखा तोहफा, इमोशनल हुए महान क्रिकेटर

चिन्नास्वामी में द्रविड़ के नाम खास उपलब्धि, घर में मिला अनोखा तोहफा, इमोशनल हुए महान क्रिकेटर

आईपीएल का 11वां मुकाबला आरसीबी और चेन्नईसुरकिंग्स के बीच हुआ. लेकिन, इस मैच से पहले चिन्नास्वमी स्टेडियम में एक ऐसा वाकया हुआ, जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को सम्मानित किया गया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:10 PM IST
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Image credit- X/Starsports india
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आईपीएल 2026 का 11वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपरकिंग्स को बुरी तरह से धोया और इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की है. वहीं, चेन्नई की इस सीजन ये लगातार तीसरी हार है. बहरहाल, बता दें कि मैच शुरू होने से पहले एक खास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को सम्मान दिया गया.इस मौके पर स्टेडियम में द्रविड़ और कुंबले के नाम पर बनाए गए स्टैंड (एंड) का आधिकारिक अनावरण किया गया. यह समारोह काफी भावुक रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. यह ना सिर्फ दोनों खिलाड़ियों के परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का मौका है.

14 फरवरी को हुआ था ऐलान

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, जो इन दोनों खिलाड़ियों के लंबे समय तक साथी भी रहे हैं, ने उपाध्यक्ष सुजित सोमसुंदर और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन किया. KSCA ने 14 फरवरी को ही यह घोषणा कर दी थी कि 24,177 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ और 956 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के साथ-साथ पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी के नाम पर भी स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा जाएगा.

कुंबल और द्रविड़ को सम्मान

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने इस फैसले की जानकारी 14 फरवरी को ही दे दी थी. बोर्ड ने तय किया था कि राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के साथ-साथ महिला क्रिकेट की दिग्गज शांता रंगास्वामी के नाम पर भी स्टेडियम के एंड और स्टैंड रखे जाएंगे. अब पहले का BEMS कॉर्नर राहुल द्रविड़ एंड के नाम से जाना जाएगा, जबकि पवेलियन एंड को अनिल कुंबले एंड का नाम दिया गया है. इस खास मौके पर दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी एक साथ मौजूद रहे.

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 करियर पर एक नजर

राहुल द्रविड़ का अंतरराष्ट्रीय करियर बेहद शानदार रहा है. उन्होंने भारत के लिए 164 टेस्ट मैच खेले और 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 36 शतक और 63 अर्धशतक निकले. वनडे क्रिकेट में भी द्रविड़ ने 344 मैचों में 39.16 की औसत से 10,889 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने भारत के लिए एक टी20 मैच भी खेला, जिसमें 32 रन बनाए. बाद में वह टीम इंडिया के कोच बने और उनके कार्यकाल में भारत ने ICC Men's T20 World Cup 2024 का खिताब अपने नाम किया. वहीं अनिल कुंबले भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हैं. इसके अलावा कुंबले ने 271 वनडे मैचों में 337 विकेट अपने नाम किए. द्रविड़ की तरह ही कुंबले ने भी भारतीय टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी निभाई है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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