न कोई NO BALL और न कोई WIDE, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने 3 गेंद पर ठोके 24 रन, क्रिकेट इतिहास में पहली बार बना ये असंभव रिकॉर्ड

Unique Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक ऐसा ही रिकॉर्ड दर्ज है. बिना कोई नो बॉल और वाइड के सचिन तेंदुलकर ने 3 गेंद पर 24 रन ठोक डाले.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 04, 2025, 08:26 PM IST
Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लब होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक ऐसा ही रिकॉर्ड दर्ज है. बिना कोई नो बॉल और वाइड के सचिन तेंदुलकर ने 3 गेंद पर 24 रन ठोक डाले. एक लीगल गेंद पर अधिकतम 6 रन ही बनाए जा सकते हैं तो ऐसे में 3 गेंद में अधिकतम 18 रन ही बनेंगे. लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 3 गेंद पर 24 रन कैसे बना दिए, आइए एक नजर डालते हैं.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोके हैं 3 गेंद पर 24 रन

दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा भारतीय टीम के 2002 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान कर दिखाया था. इस वनडे मैच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. सचिन तेंदुलकर की इस मैच में खेली गई पारी को उनके करियर की सबसे खतरनाक और विध्वंसक पारियों में गिना जाता है. खुद सचिन भी मानते हैं कि यह उनके करियर की एक सर्वश्रेष्ठ पारी रही थी. यह वनडे मैच क्राइस्टचर्च के मैदान पर 4 दिसंबर 2002 को खेला गया था. सचिन तेंदुलकर ने इस वनडे मैच में 27 गेंदों पर 72 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इस दौरान सचिन ने 3 गेंद पर 24 रन बनाने का कमाल किया था.

आईसीसी ने किया था बड़ा एक्सपेरिमेंट

क्राइस्टचर्च में खेले गए इस वनडे मैच को 10-10 ओवर की 4 पारियों में बांट दिया गया. भारत और न्यूजीलैंड की टीम को 10-10 ओवर की 2-2 पारियां खेलनी थी. दोनों टीमों में 11 की जगह 12 खिलाड़ी खेल रहे थे. यह मैच ICC के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था. इस वनडे मैच को 'क्रिकेट मैक्स इंटरनेशनल' का नाम दिया गया था. इस मैच में गेंदबाज के पीछे साइट स्क्रीन के सामने के एरिया के एक हिस्से को "मैक्स जोन" घोषित किया गया था. इस जोन में शॉट मारने वाले को डबल रन मिल जाते थे, यानी किसी ने चौका मारा तो 4 के बजाय 8 रन और छक्का मारा तो 6 के बजाय 12 रन.

सचिन ने ऐसे बनाए थे 3 गेंद पर 24 रन

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट पर 123 रन ठोक दिए. अब बारी आई भारत की. ओपनिंग में उतरे सचिन तेंदुलकर ने क्राइस्टचर्च में तूफान मचा दिया.सचिन तेंदुलकर ने महज 27 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी खेली. सचिन तेंदुलकर ने लगातार तीन गेंदों को मैक्स जोन में ही मारकर सभी को हैरान कर दिया. इन 3 गेंद पर सचिन ने एक चौका, एक छक्का और 2 रन के स्कोर बनाए, लेकिन मैक्स जोन नियम के चलते उनके खाते में जोड़े गए 8, 12 और 4 रन. इस तरह वे 3 लगातार लीगल डिलीवरी पर 24 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए.

फिर भी हार गई मैच टीम इंडिया

सचिन तेंदुलकर की तूफानी पारी के बावजूद टीम इंडिया यह मैच 21 रन से हार गई थी. न्यूजीलैंड के 5 विकेट पर 123 रन के जवाब में टीम इंडिया ने सचिन की पारी के दम पर 5 विकेट पर 133 रन बनाए थे. दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 118 रन ठोक दिए, लेकिन टीम इंडिया जीत के लिए मिले 109 रन के टारगेट के सामने 6 विकेट पर 87 रन ही बनाकर मैच हार गई.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

