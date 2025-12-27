क्रिकेट जगत में पसरा मातम... मैच शुरू होने से ठीक पहले कोच की मौत, सदमे में कैपिटल्स की टीम

Bangladesh Premier League: क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है. एक दुखद घटना में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी की मौत मैदान पर गिरने से हो गई. यह घटना सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में राजशाही रॉयल्स के खिलाफ टीम के बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 के पहले मैच के शुरू होने से ठीक पहले हुई. इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में मातम फैल गया है.

मैच से ठीक पहले अनहोनी

यह घटना मैच से कुछ मिनट पहले ढाका कैपिटल्स के वार्म-अप सेशन के दौरान हुई. उन्हें तुरंत फ्रैंचाइज की मेडिकल टीम ने अटेंड किया और CPR दिया गया. इसके तुरंत बाद एक एम्बुलेंस उन्हें पास के अस्पताल ले गई. वहां उनकी जान चली गई. यह घटना सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वार्म-अप सेशन के दौरान हुई, जो तय समय से लगभग 20 मिनट पहले हुआ.

मैदान पर मौजूद थे दोनों टीमों के खिलाड़ी

जब महबूब अली अचानक जमीन पर गिरे, तो दोनों टीमों के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मैदान पर मौजूद थे. थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ. ढाका कैपिटल्स ने अपने बयान में कहा कि महबूब अली को ट्रेनिंग के दौरान तबीयत ठीक नहीं लगी और वह मैदान पर गिर पड़े. उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले वेन्यू पर CPR दिया गया. इस घटना के बावजूद मैच तय समय पर हुआ.

The Bangladesh Cricket Board deeply mourns the passing of Mahbub Ali Zaki (59), Specialist Pace Bowling Coach of the BCB Game Development Department and Assistant Coach of Dhaka Capitals in the Bangladesh Premier League (BPL) T20 2026. He passed away today, 27 December 2025, in… pic.twitter.com/KVv9FwrWOF — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया दुख

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना के बाद कहा, ''बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, BCB गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट पेस बॉलिंग कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) T20 2026 में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी (59) के निधन पर गहरा दुख जताता है. आज 27 दिसंबर 2025 को सिलहट में दोपहर करीब 1:00 बजे उनका निधन हो गया. फास्ट बॉलिंग और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जकी के समर्पण और अमूल्य योगदान को बहुत सम्मान और आभार के साथ याद किया जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बहुत बड़े नुकसान की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरी क्रिकेट बिरादरी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है.''