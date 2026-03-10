Advertisement
trendingNow13135699
Hindi Newsक्रिकेटपैसे छीने, शराब पीकर पीटा और भूखा रखा... क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी का छलका दर्द, लगाए गंभीर आरोप

पैसे छीने, शराब पीकर पीटा और भूखा रखा... क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी का छलका दर्द, लगाए गंभीर आरोप

Cricketer Amit Mishra: आईपीएल खेल चुके क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं. कानपुर की 35 वर्षीय मॉडल गरिमा तिवारी ने अमित मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज कराई है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी का छलका दर्द, लगाए गंभीर आरोप (Instagram/Screengrab)
क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी का छलका दर्द, लगाए गंभीर आरोप (Instagram/Screengrab)

Cricketer Amit Mishra: कानपुर की 35 वर्षीय मॉडल गरिमा तिवारी ने अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में अपने पति और क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मॉडल ने कानपुर की एक अदालत में अपने आईपीएल क्रिकेटर पति अमित मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज कराई है. गरिमा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उन्हें अपने पति और उसके परिवार द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. मिश्रा के अलावा, शिकायत में उनकी मां बीना मिश्रा, पिता शशिकांत मिश्रा, भाई अमर मिश्रा, भाभी रितु मिश्रा और बहन स्वाति मिश्रा को सह-आरोपी बनाया गया है.

पत्रकारों से बात करते हुए गरिमा तिवारी ने बताया कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत अमित मिश्रा और वो 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से एक-दूसरे से परिचित हुए और लगभग तीन साल तक रिश्ते में रहने के बाद 26 अप्रैल, 2021 को कानपुर क्लब में शादी कर ली.

क्रिकेटर अमित मिश्रा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

35 साल की मॉडल ने आगे बताया कि शादी के तुरंत बाद, अमित मिश्रा और ससुराल वालों ने उनके परिवार पर होंडा सिटी कार और दहेज के रूप में 10 लाख रुपये देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. गरिमा ने दावा किया कि शादी के बाद उसके जाने के समय उसके परिवार ने 2.5 लाख रुपये का इंतजाम कर दिया था, लेकिन कथित तौर पर और अधिक पैसों की मांग जारी रही.

'शराब पीकर पीटा, कई दिन भूखा रखा'

कानपुर की मॉडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित मिश्रा अक्सर नशे की हालत में उन पर हमला करते थे, उन्हें मौखिक रूप से गाली देते थे और कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रखते थे. उन्होंने बताया कि कथित उत्पीड़न ने उन्हें अवसाद में धकेल दिया और उन्हें अपना मॉडलिंग करियर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया.

फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश

तिवारी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक बार फिनाइल का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय सहित कई बार पुलिस से संपर्क करने के बावजूद, कथित तौर पर मिश्रा के प्रभाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उसने अदालत का रुख किया.

गरिमा तिवारी ने 21 अप्रैल, 2025 को क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद 23 अप्रैल, 2025 को भरण-पोषण याचिका दायर की, जिसमें 50,000 रुपये का मासिक भत्ता और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.

ये भी पढ़ें: जश्न में डूबे थे हार्दिक-ईशान, शोर के बीच संजू सैमसन ने खामोशी से किया ये काम, VIDEO पर फिदा हुए फैंस

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Cricketer Amit Mishra

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना