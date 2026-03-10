पैसे छीने, शराब पीकर पीटा और भूखा रखा... क्रिकेटर अमित मिश्रा की मॉडल पत्नी का छलका दर्द, लगाए गंभीर आरोप

Cricketer Amit Mishra: कानपुर की 35 वर्षीय मॉडल गरिमा तिवारी ने अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में अपने पति और क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मॉडल ने कानपुर की एक अदालत में अपने आईपीएल क्रिकेटर पति अमित मिश्रा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज कराई है. गरिमा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उन्हें अपने पति और उसके परिवार द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. मिश्रा के अलावा, शिकायत में उनकी मां बीना मिश्रा, पिता शशिकांत मिश्रा, भाई अमर मिश्रा, भाभी रितु मिश्रा और बहन स्वाति मिश्रा को सह-आरोपी बनाया गया है.

पत्रकारों से बात करते हुए गरिमा तिवारी ने बताया कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत अमित मिश्रा और वो 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से एक-दूसरे से परिचित हुए और लगभग तीन साल तक रिश्ते में रहने के बाद 26 अप्रैल, 2021 को कानपुर क्लब में शादी कर ली.

क्रिकेटर अमित मिश्रा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

35 साल की मॉडल ने आगे बताया कि शादी के तुरंत बाद, अमित मिश्रा और ससुराल वालों ने उनके परिवार पर होंडा सिटी कार और दहेज के रूप में 10 लाख रुपये देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. गरिमा ने दावा किया कि शादी के बाद उसके जाने के समय उसके परिवार ने 2.5 लाख रुपये का इंतजाम कर दिया था, लेकिन कथित तौर पर और अधिक पैसों की मांग जारी रही.

'शराब पीकर पीटा, कई दिन भूखा रखा'

कानपुर की मॉडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित मिश्रा अक्सर नशे की हालत में उन पर हमला करते थे, उन्हें मौखिक रूप से गाली देते थे और कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रखते थे. उन्होंने बताया कि कथित उत्पीड़न ने उन्हें अवसाद में धकेल दिया और उन्हें अपना मॉडलिंग करियर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया.

फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश

तिवारी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक बार फिनाइल का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय सहित कई बार पुलिस से संपर्क करने के बावजूद, कथित तौर पर मिश्रा के प्रभाव के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उसने अदालत का रुख किया.

गरिमा तिवारी ने 21 अप्रैल, 2025 को क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद 23 अप्रैल, 2025 को भरण-पोषण याचिका दायर की, जिसमें 50,000 रुपये का मासिक भत्ता और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.

