'फ्लॉप XI' में पति का नाम देखकर भड़कीं मनोज तिवारी की पत्नी, दिया ऐसा करारा जवाब

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के क्रिकेटर मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) को उन बदकिस्मत भारतीय क्रिकेटरों में शुमार किया जा सकता है, जो घरेलू क्रिकेट में रनों के अंबार लगाते रहे पर यह प्रतिभा इंटरनेशनल क्रिकेट में साबित नहीं कर सके. यही कारण है कि जब उनका नाम इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन 11 क्रिकेटरों में शामिल किया गया, जो टीम इंडिया के 'फ्लॉप क्रिकेटर' रहे हैं तो उनकी पत्नी सुष्मिता रॉय (Sushmita Roy) भड़क गईं. सुष्मिता ने 'फ्लॉप XI'के नाम से IPL FREAK नाम के इंस्टा हैंडल से शेयर की गई इस पोस्ट का स्क्रीन शॉट अपनी वॉल पर पोस्ट करते हुए जमकर खरीखोटी सुनाई है.

हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?

सुष्मिता ने अपनी पोस्ट में लिखा,"जिस किसी ने भी यह टीम बनाई है. उस %$#@ की हिम्मत कैसे हुई, इसमें मेरे पति का नाम लिखने की. तुम अपने इन खराब तथ्यों की जांच करो. लोगों के बारे में बेहूदा पोस्ट लिखने की बजाय अपनी बदसूरत जिंदगी के लिए कुछ करो. जाओ और जिंदगी जीना सीखो. 'सुष्मिता की ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है. लोगों ने जमकर इस पर कमेंट किए हैं. कुछ ने सुष्मिता को ऐसी पोस्ट नजरअंदाज करने की भी सलाह दी है. सुष्मिता खुद भी इंस्टाग्राम पर बेहद पॉपुलर हैं और वे लगातार इस पर सक्रिय भी रहती हैं. बाद में सुष्मिता ने खुद भी इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हटा दिया.

Who so ever created dis profile How dare u bloody drag my husband’s name in it. U better do ur bloody facts check. Do something in ur shit ugly life rather dan posting shit about people. Go n get a life https://t.co/4Yb4GEacyl

तिवारी ने खेले थे 12 वनडे मैच

34 साल के हो चुके मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के लिए 2008 में अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने देश के लिए कुल 12 वनडे मैच और 3 टी-20 अंतरराष्ट्री मैच में हिस्सेदारी की. वनडे में उनके नाम पर एक शतक और एक फिफ्टी भी दर्ज है. लेकिन कुल मिलाकर वे टीम इंडिया में अपना स्थान पुख्ता नहीं रख सके. इसके उलट घरेलू क्रिकेट में पश्चिम बंगाल के लिए खेलते हुए तिवारी ने 33 शतक और 92 फिफ्टी के साथ 18000 रन बनाए हैं. पिछले रणजी सीजन में ही उन्होंने तिहरा शतक जमाकर बंगाल की टीम को पारी से जीत दिलाई थी. उन्हें कुछ ऐसे बदकिस्मत क्रिकेटरों में से एक गिना जाता है, जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के सही मौके नहीं दिए गए.

वनडे में शतक लगाने के बावजूद अगले मैच में नहीं थे टीम में

मनोज तिवारी खुद भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में खुद को बदकिस्मत बता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि मैं कभी महेंद्र सिंह धोनी से पूछना चाहूंगा कि आखिर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का इकलौता इंटरनेशनल शतक लगाने और 'मैन ऑफ द मैच' जीतने के बावजूद उन्होंने मुझे अगले मैच की टीम से क्यों निकाल दिया था. मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने देश के लिए शतक बनाने के बाद और 'मैन ऑफ द मैच' जीतने के बाद मैं अगले 14 मैचों के लिए बाहर हो जाऊंगा. बता दें कि तिवारी ने करीब 8 महीने बाद श्रीलंका के खिलाफ टीम में मौका मिलने पर फिर से अर्द्धशतक जड़ा था, लेकिन इसके बाद फिर वो 2 साल के लिए टीम से बाहर कर दिए गए थे.

कुछ दिन के अंदर है ये तिवारी का दूसरा विवाद

मनोज तिवारी कुछ ही दिन के अंदर दूसरी बार विवाद में फंसे हैं. इससे पहले 27 मई को उन्होंने आईपीएल (IPL) टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के एक पोस्ट को लेकर नाराजगी जताई थी. दरअसल केकेआर ने आईपीएल-2012 की खिताबी जीत की सालगिरह पर पोस्ट शेयर करते हुए उसमें मनोज को टैग नहीं किया था, जबकि मनोज ने उस सीजन में 260 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इससे नाराज मनोज तिवारी ने टिवटर पर लिखा कि केकेआर के पहले आईपीएल खिताब जीतने में मेरी काफी अहम भूमिका थी, लेकिन आपने मेरे नाम को टैग नहीं किया, इससे मेरा अपमान हुआ है.

Yes I, along with others have too many memories, emotions and that will remain forever but after seeing this tweet where u all forgot to mention n tag me and @Sah75official is insulting and this mrng tweet of urs will remain close to every knight Rider’s #disappointed https://t.co/FF53pqP1pE

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) May 27, 2020