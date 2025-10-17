Video: गुजरात सरकार में मिनिस्टर बनीं जडेजा की वाइफ, बेटी के साथ रिवाबा के शपथ ग्रहण में पहुंचे जड्डू

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर्स रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने गुजरात सरकार में मिनिस्टर पद की शपथ ली है. जामनगर की विधायक रीवाबा जडेजा अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो गई हैं. बता दें कि गुजरात सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल﻿ की अगुवाई में नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन गांधीनगर स्थित राजभवन में हुआ. शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उपस्थित थे. इस दौरान हर्ष संघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं, रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

बेटी के साथ रिवाबा के शपथ ग्रहण में पहुंचे जड्डू

भारत के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा अपनी बेटी निधयाना के साथ पत्नी रीवाबा जडेजा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे.क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी, जो जनसेवा और महिला सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जानी जाती हैं, अब वह गुजरात मंत्रिमंडल में जामनगर का प्रतिनिधित्व करेंगी. हर्ष संघवी और रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा के साथ कई प्रमुख नामों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें ठाकोर स्वरूपजी , प्रवेनकुमार माली, रुशिकेश पटेल, दर्शना वाघेला, कुंवरजी बावलिया, परषोत्तम सोलंकी, जीतेंद्र वाघानी, प्रफुल्ल पंशेरिया, अर्जुन मोढवाडिया और कनुभाई देसाई शामिल हैं.

कौन हैं रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा?

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा 8 दिसंबर 2022 से जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. रिवाबा जडेजा साल 2019 में भाजपा में शामिल हुईं और बाद में 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में जामनगर उत्तर से पार्टी की उम्मीदवार बनीं. रवींद्र जडेजा ने भी चुनाव प्रचार किया और रिवाबा ने 50,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त के साथ सीट जीती. आम आदमी पार्टी के करशनभाई करमूर 23 प्रतिशत वोटों के साथ रिवाबा के निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बिपेंद्रसिंह चतुरसिंह जडेजा 15.5 प्रतिशत वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.