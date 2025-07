फिटनेस में विराट जैसी जिद... 17 किलो वजन घटाकर शतकवीर ने बदली काया, मुंह छिपाते घूमेंगे पृथ्वी शॉ

Sarfaraz Khan Lost 17 KG Weight: भारतीय टीम से इंग्लैंड दौरे के लिए बाहर किए जाने के बाद सरफराज खान ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है. इस क्रम में उनकी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. इसमें उन्हें लोग पहचान नहीं पा रहे हैं. सरफराज ने भारतीय टीम में अपनी जगह वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की है और 17 किलो वजन कम किया है. 27 वर्षीय इस खिलाड़ी को टेस्ट करियर की प्रभावशाली शुरुआत के बावजूद महत्वपूर्ण पांच मैचों के दौरे से बाहर कर दिया गया था.

इंग्लैंड दौरे से बाहर होने का दर्द

सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. कोच गौतम गंभीर ने सीमर-अनुकूल पिचों पर वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी थी. घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया. चयनकर्ताओं ने उनसे पहले साई सुदर्शन और करुण नायर को चुना.

वजन के कारण हुई आलोचना

27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने लंबे समय से अपनी फिटनेस, खासकर अपने वजन को लेकर आलोचना का सामना किया है. इस कारण उन्हें काफी समय बाद डेब्यू का मौका मिला. बल्ले से उनकी फॉर्म पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन उनके वजन के बारे में चिंताएं अक्सर उनकी योग्यताओं पर हावी हो जाती थीं, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर पर मौका पाने के लिए उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना पड़ा.

इंस्टाग्राम पर जलवा और फैंस का प्यार

मुंबई के इस बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक बेहद फिट तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि उन्होंने 17 किलो वजन कम किया है. उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों का भी ध्यान आकर्षित किया, जो उनके समर्पण से बहुत प्रभावित हुए. उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करके लोग चयनकर्ता अजीत अगरकर को ट्रोल करने लगे.

The transformation is insane, this is Sarfaraz Khan for you! #SarfarazKhan pic.twitter.com/sat9ZPdWUi

Lost 17kg in the last two months.

Sarfaraz Khan Then vs Now

He was mocked.

He was doubted.

“Too fat for India,” they said.

But Sarfaraz Khan didn’t reply he worked.

He transformed.

And now?

Sarfaraz 2.0 is ready.#Sarfaraz #ENGvsIND #TeamIndia pic.twitter.com/Gs0VilCi01

— (@mariyatresa) July 21, 2025