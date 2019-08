दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने करवाई घुटने की सर्जरी, सामने आई ये तस्वीर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) के घुटने की सफल सर्जरी हुई है. रैना पिछले कुछ महीनों से परेशानी का सामना कर रहे थे. न्यूज एजेंसी एएनआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के हवाले से बताया कि सुरेश रैना के घुटने की सर्जरी सफल रही और उन्हें रिकवरी के लिए 4-6 सप्ताह की आवश्यकता होगी.

Board of Control for Cricket in India (BCCI): Suresh Raina has undergone a knee surgery, he had been facing discomfort for the last few months. The surgery has been successful and it will require him 4-6 week of rehab for recovery. (Pic courtesy: BCCI) pic.twitter.com/2JcmmK0JLh

— ANI (@ANI) August 9, 2019