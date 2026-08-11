DPL के मैच में तो गजब हो गया... ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैटिंग, विरोधी के जबड़े से छीन ली जीत, VIDEO वायरल

19वें ओवर की पांचवीं गेंद फेंके जाने से पहले उन्होंने महादेव पर ध्यान लगाया. गेंदबाज बॉल डालने के लिए दौड़ रहा था और इधर वंश बेदी लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे. अंशुमन हुड्डा ने शानदार यॉर्कर डाला, जिसे खेलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वंश बेदी ने आखिरी समय पर बल्ला चलाया और गेंद स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई. इस चौके के बाद सारा दबाव हट गया. वंश ने आखिरी ओवर में चौका जड़ सेंट्रल दिल्ली को ऐतिहासिक जीत दिला दी. DPL 2026 में ये अब तक का सबसे सफल रन चेज है.