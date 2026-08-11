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DPL के मैच में तो गजब हो गया... ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैटिंग, विरोधी के जबड़े से छीन ली जीत, VIDEO वायरल

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एक मैच में दिलचस्प नजारा देखने को मिला. सेंट्रल दिल्ली किंग्स टीम के खिलाड़ी वंश बेदी बैटिंग करने के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करते दिखे. इसके बाद उन्होंने शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:48 PM IST
DPL के मैच में तो गजब हो गया... ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैटिंग, विरोधी के जबड़े से छीन ली जीत, VIDEO वायरल
Image Credit: DPL के मैच में तो गजब हो गया... ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैटिंग (Screengrab/Delhi Premier League T20)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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