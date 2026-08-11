DPL के मैच में तो गजब हो गया... ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैटिंग, विरोधी के जबड़े से छीन ली जीत, VIDEO वायरल

DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का रोमांच जारी है. रविवार (9 अगस्त) को अरुण जेटली स्टेडियम में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बल्लेबाज वंश बेदी बैटिंग करते समय 'ओम नमः शिवाय' का जाप करते दिखे. काम मुश्किल था, इसलिए दबाव की स्थिति में मन को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव को याद किया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वंश बेदी ने 13 गेंदों पर 21 रनों की कीमती पारी खेली.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच में बतौर 'इम्पैक्ट खिलाड़ी' बैटिंग करने आए वंश बेदी लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे. मजेदार बात ये रही कि जाप ने तुरंत असर दिखाया और उन्होंने अगली गेंद पर चौका लगाकर मैच सेंट्रल दिल्ली की झोली में डाल दिया. इस स्पेशल मोमेंट के वीडियो को दिल्ली प्रीमियर लीग ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.
अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में साउथ दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे. इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली के बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ खेल दिखाया और मैच को रोमांचक बना दिया. युगल सैनी ने 45 गेंदों पर 91 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन उनके आउट होते ही साउथ दिल्ली ने वापसी कर ली. 206 के स्कोर पर युगल आउट हुए और उसके तुरंत बाद आदित्य भंडारी भी पवेलियन लौट गए. 6 विकेट गिर चुके थे, इसलिए दूसरे छोर पर खड़े वंश बेदी पर दबाव था.
19वें ओवर की पांचवीं गेंद फेंके जाने से पहले उन्होंने महादेव पर ध्यान लगाया. गेंदबाज बॉल डालने के लिए दौड़ रहा था और इधर वंश बेदी लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे. अंशुमन हुड्डा ने शानदार यॉर्कर डाला, जिसे खेलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वंश बेदी ने आखिरी समय पर बल्ला चलाया और गेंद स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई. इस चौके के बाद सारा दबाव हट गया. वंश ने आखिरी ओवर में चौका जड़ सेंट्रल दिल्ली को ऐतिहासिक जीत दिला दी. DPL 2026 में ये अब तक का सबसे सफल रन चेज है.
23 दिसंबर, 2002 को जन्में वंश बेदी दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं. वो आक्रामक पावर-हिटिंग और स्टंप्स के पीछे तेज रिफ्लेक्स के लिए जाने जाते हैं. वंश दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के दौरान चर्चा में आए और 2025 IPL नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा. DPL 2026 में वंश फिनिशर के रोल में टीम के लिए अहम पारियां खेल रहे हैं. फिलहाल सेंट्रल दिल्ली किंग्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है.