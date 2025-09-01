अकल्पनीय: दुनिया का ये इकलौता क्रिकेटर टेस्ट में रहा 100 से ज्यादा बार नॉट आउट, ऐसा रिकॉर्ड तो सचिन के नाम भी नहीं

दुनिया का एक महान क्रिकेटर ऐसा है, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 से ज्यादा बार नॉट आउट रह चुका है. टेस्ट क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन के नाम भी नहीं है. टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड एक दुर्लभ उपलब्धि है. यह उस क्रिकेटर की तकनीक, धैर्य, और मैच को पढ़ने की क्षमता को दर्शाता है.

ये महान क्रिकेटर टेस्ट में रहा 100 से ज्यादा बार नॉट आउट

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया के ऐसे पहले और इकलौते क्रिकेटर हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 से ज्यादा बार नॉट आउट रह चुके हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए कुल 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 114 बार नॉट आउट लौटे हैं. जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करते हुए कुल 1353 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन का हाईएस्ट स्कोर 81 रन है, जो उन्होंने भारत के खिलाफ बनाया था.

जेम्स एंडरसन के बाद इन 4 महान क्रिकेटर्स का नाम भी आता है

कर्टनी वॉल्स

वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्स ने 132 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 61 बार नॉट आउट लौटे हैं. कर्टनी वॉल्स ने टेस्ट क्रिकेट में 519 विकेट झटके हैं. कर्टनी वॉल्स ने वेस्टइंडीज के लिए कुल 936 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में कर्टनी वॉल्स का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 30 रन है.

मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 56 बार नॉट आउट लौटे हैं. मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 800 विकेट झटके हैं. मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन ने श्रीलंका के लिए कुल 1261 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन का हाईएस्ट स्कोर 67 रन है.

बॉब विलिस

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बॉब विलिस ने 90 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 55 बार नॉट आउट लौटे हैं. बॉब विलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 325 विकेट झटके हैं. बॉब विलिस ने इंग्लैंड के लिए कुल 840 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में बॉब विलिस का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 28 रन है.

क्रिस मार्टिन

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस मार्टिन ने 71 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वह कुल 52 बार नॉट आउट लौटे हैं. क्रिस मार्टिन ने टेस्ट क्रिकेट में 233 विकेट झटके हैं. क्रिस मार्टिन ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 123 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में क्रिस मार्टिन का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 12 रन है.