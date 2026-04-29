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476 छक्के जड़ने वाला खूंखार बल्लेबाज... जिसने अपनी ही कजिन बहन को बना लिया पत्नी

आजकल क्रिकेटर्स के लव अफेयर्स और शादी के बारे में जानने के लिए फैंस उत्सुक रहते हैं. इनमें कई क्रिकेट खिलाड़ियों की शादियां अनूठी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही कजिन बहन को अपनी दुल्हन बना लिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 29, 2026, 11:58 AM IST
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476 छक्के जड़ने वाला खूंखार बल्लेबाज... जिसने अपनी ही कजिन बहन को बना लिया पत्नी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 20 साल की उम्र में अपने मामा की बेटी नादिया के साथ निकाह किया था. तब से वे करीब 26 साल से एक साथ हैं. नादिया बहुत ही रिर्जव्ड हैं, जिनको कभी भी शाहिद के साथ मैच के दौरान नहीं देखा गया. शाहिद अफरीदी ने साल 22 अक्टूबर 2000 में नादिया से शादी की थी. ये उनकी रिश्ते में ममेरी बहन लगती हैं. नादिया, शाहिद अफरीदी के सगे मामा की बेटी हैं. शाहिद और नादिया अक्सा, अंशा, अजवा, असमारा और अरवा नाम की 5 बेटियों के माता-पिता हैं. शाहिद अफरीदी ने कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 476 छक्के लगाए हैं. 

अफरीदी ने 20 साल की उम्र में मामा की बेटी से किया निकाह

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शाहिद अफरीदी की पत्नी नादिया पेशे से एक डॉक्टर हैं. शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह एक बार अपने घर से जा रहे थे तो मजाक में अपने पिता से कहा था कि उनके लिए वो कोई लड़की ढूंढ लें. अगली बार जब वह वापस लौटे तो उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनके लिए उन्होंने लड़की ढूंढ ली है. शाहिद अफरीदी के पिता ने बताया कि उन्होंने उनके लिए नादिया को चुना है. नादिया को अफरीदी बचपन से ही जानते थे. इसके अलावा 3 और ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने प्यार के आगे रिश्तेदारी को भी नहीं देखा और अपनी कजिन बहन से ही शादी कर ली. इस लिस्ट में बड़े-बड़े नाम शामिल हैं.

1. मुस्तफिजुर रहमान और सामिया परवीन

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बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी अपनी चचेरी बहन और मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहीं सामिया परवीन शिमू से विवाह बंधन में बंध गए थे. उनकी शादी साल 2019 मार्च माह में हुई थी.

2. मोसद्देक हुसैन और शरमीन समीरा

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बांग्लादेश क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर मोसद्देक हुसैन ने भी साल 2012 में अपनी चचेरी बहन शरमीन समीरा से शादी कर ली. मोसद्देक हुसैन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे. उन पर पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने का आरोप था. इस मामले की वजह से मोसद्देक को टीम से अपना स्थान भी गंवाना पड़ा.

3. सईद अनवर और लुबना

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1996 में पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अनवर ने अपनी चचेरी बहन लुबना से शादी रचाई थी. लुबना पेशे से एक डॉक्टर हैं. संयोगवश यह वही साल था जब सईद टेस्ट क्रिकेट मैदान में अपना बेहतर खेल दिखा रहे थे. अनवर अपनी जिंदगी में खुशी के पलों का आनंद ले रहे थे कि अचानक 2001 में उनकी बेटी की असामयिक मौत हुई और इसके बाद वह बुरी तरह टूट गए. यह खिलाड़ी अपने खेल को जारी नहीं रख पाया और 2003 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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