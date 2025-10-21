हमारे पास सबूत हैं.. पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स को उतारा मौत के घाट, ACB प्रवक्ता ने की हवाई हमले की निंदा

अफगानिस्तान में पाकिस्तान हवाई हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के प्रवक्ता सैयद नसीम सादात ने पकतीका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने वैश्विक क्रिकेट बोर्डों से इस हमले की निंदा करने और क्रिकेटर्स व खेल को युद्ध से दूर रखने की अपील की. एसीबी ने पुष्टि की कि उर्गुन जिले में हुए हवाई हमले में कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून नाम के तीन क्रिकेटरों सहित आठ लोग मारे गए, जबकि सात अन्य घायल हुए.

क्या बोले सैयद नसीम सादात

एएनआई को दिए इंटरव्यू में सैयद नसीम सादात ने कहा, 'हम सभी क्रिकेट बोर्डों से ऐसी बर्बर हमलों की निंदा करने का आह्वान करते हैं क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो शांति का संदेश देता है. क्रिकेटर शांति के दूत हैं और उन्हें युद्ध से दूर रखा जाना चाहिए. युद्ध को खेल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. हम क्रिकेट समुदाय और बोर्डों से अपील करते हैं कि वे ऐसे हमलों की निंदा करें और क्रिकेट को युद्ध से अलग रखें.'

हमारे पास सबूत हैं..

सादात ने आगे कहा, 'हमारे पास सबूत हैं और क्रिकेट बिरादरी व दुनिया भर के लोगों ने निश्चित रूप से हमारी मीडिया टीम द्वारा बनाई गई इस घटना की वीडियो रिपोर्ट देखी होगी. हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि यह हमला पाकिस्तानी राज्य द्वारा किया गया था. इस घटना के बाद, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रबंधन ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान की भागीदारी रद्द करने का फैसला किया.'

ACB के फैसले से संतुष्ट हैं प्लेयर्स

सादात ने बताया, 'एसीबी प्रबंधन के फैसले का सभी राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों, जिसमें वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया और मारे गए क्रिकेटरों व क्षेत्र के अन्य निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.' तीनों खिलाड़ी पहले पकतीका प्रांत की राजधानी शराना में एक अभ्यास मैच खेलने गए थे. उर्गुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन पर निशाना साधा गया.