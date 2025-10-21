Advertisement
trendingNow12969845
Hindi Newsक्रिकेट

हमारे पास सबूत हैं.. पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स को उतारा मौत के घाट, ACB प्रवक्ता ने की हवाई हमले की निंदा

अफगानिस्तान में पाकिस्तान हवाई हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के प्रवक्ता सैयद नसीम सादात ने पकतीका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AFG Team
AFG Team

अफगानिस्तान में पाकिस्तान हवाई हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के प्रवक्ता सैयद नसीम सादात ने पकतीका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने वैश्विक क्रिकेट बोर्डों से इस हमले की निंदा करने और क्रिकेटर्स व खेल को युद्ध से दूर रखने की अपील की. एसीबी ने पुष्टि की कि उर्गुन जिले में हुए हवाई हमले में कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून नाम के तीन क्रिकेटरों सहित आठ लोग मारे गए, जबकि सात अन्य घायल हुए.

क्या बोले सैयद नसीम सादात

एएनआई को दिए इंटरव्यू में सैयद नसीम सादात ने कहा, 'हम सभी क्रिकेट बोर्डों से ऐसी बर्बर हमलों की निंदा करने का आह्वान करते हैं क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो शांति का संदेश देता है. क्रिकेटर शांति के दूत हैं और उन्हें युद्ध से दूर रखा जाना चाहिए. युद्ध को खेल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. हम क्रिकेट समुदाय और बोर्डों से अपील करते हैं कि वे ऐसे हमलों की निंदा करें और क्रिकेट को युद्ध से अलग रखें.'

Add Zee News as a Preferred Source

हमारे पास सबूत हैं..

सादात ने आगे कहा, 'हमारे पास सबूत हैं और क्रिकेट बिरादरी व दुनिया भर के लोगों ने निश्चित रूप से हमारी मीडिया टीम द्वारा बनाई गई इस घटना की वीडियो रिपोर्ट देखी होगी. हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि यह हमला पाकिस्तानी राज्य द्वारा किया गया था. इस घटना के बाद, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रबंधन ने पाकिस्तान द्वारा आयोजित होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान की भागीदारी रद्द करने का फैसला किया.'

ये भी पढ़ें.. India World Cup Scenarios: 2 मैच और 3 समीकरण... वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जान लें गणित

ACB के फैसले से संतुष्ट हैं प्लेयर्स

सादात ने बताया, 'एसीबी प्रबंधन के फैसले का सभी राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों, जिसमें वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया और मारे गए क्रिकेटरों व क्षेत्र के अन्य निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.' तीनों खिलाड़ी पहले पकतीका प्रांत की राजधानी शराना में एक अभ्यास मैच खेलने गए थे. उर्गुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन पर निशाना साधा गया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ACB

Trending news

बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी
Last mughal emperor in India
331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो खूनी दरवाजा, जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारी