धर्म बदल चुके हैं क्रिकेट के ये धुरंधर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

नई दिल्ली: जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो एक धर्म का ठप्पा उसके साथ लग जाता है, कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारे माता-पिता का धर्म होता है वही बच्चे का भी होता है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैत्तृक धर्म से खुश नहीं होते, या अपनी पसंद और मन की शांति की वजह से या फिर किसी और वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं. ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी खुशी से अपना धर्म बदल लेते हैं. लेकिन आज हम आपको क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है. इस लिस्ट में क्रिकेट की दुनिया के बड़े-बड़े नाम शामिल हैं.

सूरज रणदीव

इस लिस्ट में सबसे पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बेहतरीन गेंदबाज सूरज रणदीव का नाम शामिल है. सूरज रणदीव एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और पहले उनका नाम मोहम्मद मार्शुक मोहम्मद सूरज था। लेकिन सूरज ने बाद में अपना धर्म इस्लाम से बदलकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया. फिर साल 2010 में उन्होंने अपना नाम बदलकर सूरज रणदीव रख लिया.

वेन पार्नेल

दक्षिण अफ्रीका के फास्ट बॉलर वेन पार्नेल ने साल 2011 में अपने धर्म को इस्लाम धर्म में बदल लिया था, धर्म बदलने से पहले उन्होंने अपनी टीम के साथियों से भी सलाह ली थी.

तिलकरत्ने दिलशान

श्रीलंका की क्रिकेट टीम के एक और खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिनका नाम है तिलकरत्ने दिलशान. तिलकरत्ने का नाम श्रीलंका की टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में लिया जाता है. दिलशान के बेहतरीन शॉट्स से तो हर कोई वाकिफ है लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि दिलशान का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था. फिर जब दिलशान की उम्र 16 साल की हुई तो उन्होंने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया. आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन से पहले उन्हें तुवान मुहम्मद दिलशान के नाम से पहचाना जाता था.

मोहम्मद यूसुफ

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी युसूफ योहाना टीम पाकिस्तान के शानदार बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. मोहम्मद युसूफ का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ और उनका नाम यूसुफ योहाना रखा गया था. यूसुफ पाकिस्तान टीम में चौथे गैर मुस्लिम खिलाड़ी रहे. फिर साल 2005 में युसुफ, सईद अनवर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बन गए यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ.

Mohammad Yousuf became a run machine after his conversion to Islam. When he was Yousaf Youhana, he was averaging 40. Then he became a Muslim and went on to average 70 in Test cricket.

- Andrew Strauss, former English captain #PakArmyForAll_COVID19 #PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/Xgx4LTSNdQ

— Pakistan nama (@NamaPakistan) April 9, 2020