5 महान क्रिकेटर... जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते सबसे ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े-बड़े स्टार क्रिकेटर आए और चले गए जिन्होंने अपने दम पर कई ऐतिहासिक कमाल किए हैं. इससे क्रिकेट का रोमांच बढ़ा ही है. मौजूदा समय में भी कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों की जीत में अहम रोल निभा रहे हैं. आपको बता दें कि क्रिकेट के खेल में 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड उस क्रिकेटर को दिया जाता है, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अपनी टीम की जीत में बड़ा रोल निभाता है. चाहे वह प्रदर्शन गेंद से किया गया हो या फिर बल्ले से. आज हम आपको बताएंगे उन 5 महान क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं.

1. सचिन तेंदुलकर (भारत)

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 76 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं, जिसमें 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल है. सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जीत में कुल 17113 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के लगभग 50 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

2. विराट कोहली (भारत)

दूसरे नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आता है. विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 69 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27599 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक और 143 अर्धशतक शामिल है. विराट कोहली ने टीम इंडिया की जीत में कुल 18049 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. विराट कोहली के लगभग 66 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

3. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

तीसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का नाम आता है. सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 58 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. सनथ जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21032 रन बनाए हैं, जिसमें 42 शतक और 103 अर्धशतक शामिल है.

4. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका)

चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम आता है. जैक कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 57 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. जैक कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 25534 रन बनाए हैं, जिसमें 62 शतक और 149 अर्धशतक शामिल है. जैक कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 577 विकेट भी झटके हैं.

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका)

पांचवें नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम आता है. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28016 रन बनाए हैं, जिसमें 63 शतक और 153 अर्धशतक शामिल है.